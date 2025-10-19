وزير الشباب والرياضة يُدشّن عددا من المشاريع الجديدة ويطّلع على واقع المنشآت الشبابية والرياضة بولاية المنستير

أدى وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي امس السبت زيارة ميدانية إلى ولاية المنستير تولّى خلالها تدشين المنشآت تامّة الإنجاز والإذن بتهيئة عدد آخر، إضافة إلى الإطلاع على المشاريع الشبابية والرياضية المقترحة ضمن المخطط الجهوي للتنمية 2026–2030، الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز إشعاع الحركة الشبابية والرياضية بالجهة.







ومثّلت هذه الزيارة الميدانية، التي شملت كلّ من معتمديات البقالطة والمكنين وقصر هلال وصيادة والوردانين وجمال والمنستير المدينة، فرصة شاملة لمتابعة إنجاز عدد من المشاريع الكبرى، ومعاينة وضع المنشآت القائمة وتحديد أولويات التدخل، حيث أذن الوزير ببرمجة تأهيل عدد من المؤسسات الشبابية وتحسين ظروف عملها، وإحداث مشاريع جديدة في بعض المدن التي تشكو نقصاً في الفضاءات الرياضية والشبابية،وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على دعم قطاعي الشباب والرياضة بالجهة، موجّها رسالة طمأنة لأحباء الاتحاد الرياضي المنستيري بصفة خاصة بإيلاء المركب الرياضي مصطفى بن جنات الأولوية المطلقة للتسريع في استكمال أشغال التهيئة المبرمجة بمختلف مكوناته، لاسيما منها الملعب الرئيسي، بالتنسيق مع المصالح الجهوية والمحلية حتى يكون مؤهلا لاحتضان المقابلات القارية واستقبال جماهيره، كما دعا إلى دعم وتطوير المؤسسات الشبابية وتدعيمها بالفضاءات الرياضية وجعلها فضاءات متطوّرة وجاذبة للشباب خاصة بالجهات التي تفتقر لأي مرافق ترفيهية حتى تكون متنفسا لشبابها.وشملت الزيارة بالخصوص دور الشباب بالبقالطة وطبلبة وصيادة وجمال والمركب الرياضي بقصر هلال والملعب البلدي بقصيبة المديوني ...وشدّد المورالي، خلال جميع محطات الزيارة الميدانية، على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الشبابية والرياضية الجارية، مؤكداً أن التوجّهات العامة للدولة تتركز على اختصار الآجال وتبسيط الإجراءات وضمان تسليم المشاريع في وقتها المحدد لتمكين شباب الجهات ورياضييها من الاستفادة منها في أسرع وقت وبأفضل الظروف.