كأس الاتحاد الافريقي: هزيمة الملعب التونسي أمام أولمبيك أسفي المغربي 0 - 2

- انهزم الملعب التونسي اليوم السبت أمام مضيفه أولمبيك أسفي المغربي بنتيجة هدفين دون رد لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وجاءت ثنائية أولمبيك أسفي في الدقيقة 50 عن طريق اللاعب سفيان المدان من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 85 عن طريق السينغالي موسى كوني اثر استغلاله خطأ في محور دفاع الملعب التونسي.

ويقام لقاء الاياب يوم السبت القادم بملعب حمادي العقربي برادس.