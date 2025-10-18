منوبة: انتفاع 426 تلميذا وتلميذة في دوار هيشر والبطان بخدمات قافلة لتقصّي ضعف البصر ومشاكل الأسنان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cb075442f8f89.59951882_hgpmojeilnqkf.jpg width=100 align=left border=0>

انتفع 426 تلميذا وتلميذة مرسمين بالسنة الأولى ابتدائي بمدرستي حي الشباب بدوار هيشر وبرج التومي بالبطان من ولاية منوبة، اليوم السبت، بخدمات قافلة لتقصّي ضعف البصر ومشاكل الأسنان مندرجة ضمن الحملة الوطنية للصحة البصرية وصحة الفم والأسنان في المدارس ذات الأولوية، التي تنظّمها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية.

وأمّن 41 إطارا طبيا وشبه طبي عيادات التقصي بالمدرسة الابتدائية حي الشباب بدوار هيشر تحت اشراف الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية، وبمساهمة من فوج الكشافة بالمنطقة.

وأوضحت المديرة الجهوية للصحة، إيمان الحباسي، أنه إضافة الى عيادات تقصي البصر، وأمراض الفم والاسنان، التي تابعها والي الجهة محمود شعيب ومعتمد دوار هيشر، انتفع التلاميذ بحصص توعوية وتحسيسيّة وأنشطة في مجال الطب المدرسي مع توزيع مطويات في الغرض، ومعجون الاسنان.





وأضافت أنّ العيادات مكّنت من رصد 175 حالة قصر نظر تحتاج الى نظارات طبيّة، وسيتم الانتفاع لاحقا بهذه النظارات بعد أخذ القياسات الضرورية، مع متابعة الحالات التي تتطلب رعاية إضافية في المراكز الصحية.



كما تم توجيه 188 تلميذا وتلميذة يعانون من اعتلالات بصرية مختلفة الى أقسام طب العيون للمتابعة واستكمال الفحوصات الضرورية، فضلا عن توجيه 71 تلميذا وتلميذة يعانون من أمراض الفم والأسنان للمتابعة الصحية.

من جهته، أكد المندوب الجهوي للتربية بمنوبة، فوزي المرابط، لصحفية "وات"، أنه تم تأمين النقل لتلاميذ منطقة برج التومي الى مقر القافلة التي تحمل ابعادا صحية واجتماعية، وفتح المجال فيها الى أبناء العائلات المعوزة بالمنطقة للانتفاع بعيادات تقصي البصر وصحة الفم واللثة والاسنان.

