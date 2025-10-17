قابس: وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوِّثة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f26f96ca2f23.69895801_oepqflmhginjk.jpg width=100 align=left border=0>

انتظمت، عشية اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قابس، طالب المشاركون فيها بتفكيك الوحدات الصناعيّة الملوِّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، وذلك على خلفية حالات الاختناق المسجّلة في الفترة الأخيرة بمنطقتي غنوش وشاطئ السلام جراء الانبعاثات الغازية للمجمع.



وأجمع عدد من المحتجين، في تصريحات متطابقة لصحفي "وات"، على "ضرورة ضمان حقّ المواطنين الدستوري والمشروع في العيش في بيئة سليمة يتنفسون فيها هواء نظيفا يقيهم خطر الاصابة بالأمراض الخطيرة التي انتشرت بالجهة بشكل ملحوظ"، وفق تعبيرهم .









وتؤكد مختلف القوى الحية والمجالس المنتخبة وفروع المنظمات الوطنية بقابس أن الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي باتت تشكل خطرا على حياة المتساكنين بعد اهترائها وانتهاء عمرها الافتراضي، داعية الى تفكيكها ومعالجة الملف البيئي معالجة جذرية، وارساء منوال تنموي جديد للجهة يقوم على استدامة التنمية ويقطع نهائيا مع التلوث.

