Babnet   Latest update 19:54 Tunis

مشروع قانون المالية 2026: إعفاء جبائي لفائدة صغار الفلاحين ومعلبي زيت الزيتون ومنتجي البطاطا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c36d0c75b3c6.54143419_gfjhlkeipomnq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 - 19:32 قراءة: 1 د, 18 ث
      
تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من الإجراءات التحفيزية لفائدة قطاع الفلاحة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بهدف دعم الاستثمار والإنتاج المحلي، من خلال إعفاءات جبائية وجمركية، إلى جانب تسهيلات مالية لتخفيف الأعباء على الفاعلين الاقتصاديين.

دعم قروض الاستثمار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة


ينص الفصل 29 على أن تتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 3 نقاط، لفائدة القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الفلاحي والقطاعات المنتجة الأخرى.

ويُستثنى من هذا الإجراء كل من القطاع التجاري، والقطاع المالي، والقطاع العقاري الخاص، وقطاع المحروقات والمناجم.
كما يشترط ألا يتجاوز الهامش الموظف من قبل البنوك 3,5٪، ويُطبّق هذا الإجراء على القروض المسندة بين غرة جانفي 2026 وموفى ديسمبر 2027، وفق أمر حكومي يضبط شروط الانتفاع.

إعفاء مدخلات تعليب زيت الزيتون

وفق الفصل 30، تُعفى المدخلات اللازمة لتعليب زيت الزيتون التونسي من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة، بهدف تشجيع تعليب المنتوج المحلي ورفع قدرته التصديرية.
ويُسند الامتياز بناءً على شهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة تُسلّم من المصلحة الجبائية المختصة.

إعفاء عقود القروض لصغار الفلاحين والصيادين

ينص الفصل 31 على إعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين والصيادين البحريين من معاليم التسجيل والطابع الجبائي، في خطوة تهدف إلى تسهيل النفاذ إلى التمويل.
ويُطبّق هذا الإجراء على القروض المبرمة بداية من 1 جانفي 2026.

إعفاء مادة البطاطا من المعاليم

أما الفصل 32، فيقضي بـإعفاء مادة البطاطا من المعاليم الموظفة لفائدة كل من:

* صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
* وصندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316756


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 16 أوكتوبر 2025 | 24 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-19
25°-18
22°-19
22°-18
25°-17
  • Avoirs en devises
    24590,4

  • (16/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41234 DT        1$ =2,95088 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/10)   1046,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    