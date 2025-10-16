تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من الإجراءات التحفيزية لفائدة قطاع الفلاحة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بهدف دعم الاستثمار والإنتاج المحلي، من خلال إعفاءات جبائية وجمركية، إلى جانب تسهيلات مالية لتخفيف الأعباء على الفاعلين الاقتصاديين.



دعم قروض الاستثمار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة



إعفاء مدخلات تعليب زيت الزيتون



إعفاء عقود القروض لصغار الفلاحين والصيادين



إعفاء مادة البطاطا من المعاليم



ينصعلى أنفي حدود، لفائدة القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الفلاحي والقطاعات المنتجة الأخرى.ويُستثنى من هذا الإجراء كل من، و، و، وكما يشترط ألا يتجاوز الهامش الموظف من قبل البنوك، ويُطبّق هذا الإجراء على القروض المسندة بين، وفق أمر حكومي يضبط شروط الانتفاع.وفق، تُعفىمنومن، بهدفورفع قدرته التصديرية.ويُسند الامتياز بناءً علىتُسلّم من المصلحة الجبائية المختصة.ينصعلىمن، في خطوة تهدف إلىويُطبّق هذا الإجراء على القروض المبرمة بداية منأما، فيقضي بـمن المعاليم الموظفة لفائدة كل من:* و