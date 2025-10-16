بورصة تونس تقفل معاملات الخميس على تراجع

أقفل المؤشر المرجعي لبورصة تونس "توننداكس" حصّة، الخميس، على تراجع بنسبة 0،16 بالمائة، وأدرك النقطة 12326،7، ولم تتخط قيمة المعاملات للحصّة عتبة 5 مليون دينار، في غياب تبادل لكتل من الأسهم، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية المالية".







وتصدّر سهم "بي اتش بانك"، قائمة الارتفاعات، وتطوّر سعره، بنسبة 5،1 بالمائة، وأقفل عند مستوى 9،770 دينار، ولم يجذب السهم سوى مبادلات بقيمة 19 ألف دينار.وزادت قيمة سهم " أوفيس بلاست"، بنسبة 4،2 بالمائة، وأنهى الحصّة عند مستوى 1،990 دينار، دون تسجيل أي مبادلات.في المقابل، فقد سهم الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية 2،4 بالمائة من قيمته، خلال الحصّة، وبلغ سعره عند الإقفال مستوى 2،970 دينار، في ظل غياب المبادلات.وتقهقرسهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة، بدوره، خلال الحصّة، بنسبة 3،4 بالمائة، وأدرك مستوى 0،570 دينار، وسط معاملات هزيلة لم تتجاوز 3 آلاف دينار.وسطع نجم سهم البنك العربي لتونس، خلال الحصّة، واستأثر ب 1،7 مليون دينار، وأقفل السهم عند مستوى 3،490 دينار بعد ارتفاعه، بنسبة 4،2 بالمائة.