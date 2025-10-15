Babnet   Latest update 20:34 Tunis

جامعة تعليم الأساسي تحمّل الحكومة ووزارتي التربية والطاقة مسؤولية الأضرار الصحية والنفسية الناجمة عن الانبعاثات الغازية للمجمع الكيميائي بقابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68eff7e06c47c8.30416115_ejiqhgkplomnf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Octobre 2025 - 20:34 قراءة: 1 د, 14 ث
      
حمّلت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، الحكومة ووزارتي التربية والصناعة والمناجم والطاقة، كامل المسؤولية عما لحق وما قد يلحق بالتلاميذ والمربين من أضرار صحيّة ونفسية وصفتها ب"الجسيمة"، نتاجا لتدهور الوضع البيئي وتفاقم الانبعاثات السامّة الصّادرة عن المجمع الكيميائي بمدينة قابس، وفق ما جاء في بيان أصدرته، عشية الأربعاء.

ودعت الجامعة، في بيانها، إلى تدخّل عاجل لوقف مصادر التلوّث وإجراء تحاليل دقيقة حول تأثير الانبعاثات على صحّة التلاميذ والإطار التربوي وإلى تطبيق الفصل 47 من الدستور الذي ينصّ على أنه" تضمن الدولة الحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ، وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوّث البيئي".



كما دعت كل الهياكل النقابية والمجتمع المدني إلى التحرّك المشترك من أجل حماية الحقّ في بيئة سليمة ومؤسسة تربوية آمنة.

وانتقدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، ما وصفته ب"الصمت المريب" لوزارة التربية التي لم تحرّك، حسب البيان ، ساكنا، رغم خطورة الوضع وتواتر نداءات الاستغاثة من الأولياء والمربّين والمجتمع المدني.

ويشار إلى أن انبعاثات غازية صادرة عن المجمع الكيميائي بقابس، أدّت خلال الأيام الأخيرة، إلى إصابات متعدّدة في صفوف التلاميذ والإطار التربوي وعموم متساكني الجهة، وآثارت حالة من الهلع والاحتقان داخل المؤسسات التربوية والأحياء المجاورة.

ويذكر أن أعدادا هامّة من أهالي قابس، شاركوا اليوم الأربعاء، في مسيرة حاشدة انطلقت من حديقة الشهداء بقابس في اتجاه المنطقة الصناعية مرورا بمنطقة شاطئ السلام،بدعوة من حراك "أوقفوا التلوث"،  وتحت شعار "15 أكتوبر لاجلاء الوحدات الملوثة".

وردّد المشاركون فيها "شعارا واحدا وهو "الشعب يريد تفكيك الوحدات" والذي رُفع طيلة الأيام الأخيرة على خلفية حالات الاختناق التي جدّت بكل من غنوش وشاطئ السلام جراء الانبعاثات الغازية للمجمع الكيميائي التونسي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316703


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 15 أوكتوبر 2025 | 23 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:11
17:45
15:16
12:12
06:27
05:01
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet30°
22° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
26°-19
26°-18
26°-20
22°-19
  • Avoirs en devises
    24661,4

  • (14/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41548 DT        1$ =2,94848 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/10)   1041,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    