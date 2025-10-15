جامعة تعليم الأساسي تحمّل الحكومة ووزارتي التربية والطاقة مسؤولية الأضرار الصحية والنفسية الناجمة عن الانبعاثات الغازية للمجمع الكيميائي بقابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68eff7e06c47c8.30416115_ejiqhgkplomnf.jpg width=100 align=left border=0>

حمّلت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، الحكومة ووزارتي التربية والصناعة والمناجم والطاقة، كامل المسؤولية عما لحق وما قد يلحق بالتلاميذ والمربين من أضرار صحيّة ونفسية وصفتها ب"الجسيمة"، نتاجا لتدهور الوضع البيئي وتفاقم الانبعاثات السامّة الصّادرة عن المجمع الكيميائي بمدينة قابس، وفق ما جاء في بيان أصدرته، عشية الأربعاء.



ودعت الجامعة، في بيانها، إلى تدخّل عاجل لوقف مصادر التلوّث وإجراء تحاليل دقيقة حول تأثير الانبعاثات على صحّة التلاميذ والإطار التربوي وإلى تطبيق الفصل 47 من الدستور الذي ينصّ على أنه" تضمن الدولة الحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ، وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوّث البيئي".









كما دعت كل الهياكل النقابية والمجتمع المدني إلى التحرّك المشترك من أجل حماية الحقّ في بيئة سليمة ومؤسسة تربوية آمنة.



وانتقدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، ما وصفته ب"الصمت المريب" لوزارة التربية التي لم تحرّك، حسب البيان ، ساكنا، رغم خطورة الوضع وتواتر نداءات الاستغاثة من الأولياء والمربّين والمجتمع المدني.



ويشار إلى أن انبعاثات غازية صادرة عن المجمع الكيميائي بقابس، أدّت خلال الأيام الأخيرة، إلى إصابات متعدّدة في صفوف التلاميذ والإطار التربوي وعموم متساكني الجهة، وآثارت حالة من الهلع والاحتقان داخل المؤسسات التربوية والأحياء المجاورة.



ويذكر أن أعدادا هامّة من أهالي قابس، شاركوا اليوم الأربعاء، في مسيرة حاشدة انطلقت من حديقة الشهداء بقابس في اتجاه المنطقة الصناعية مرورا بمنطقة شاطئ السلام،بدعوة من حراك "أوقفوا التلوث"، وتحت شعار "15 أكتوبر لاجلاء الوحدات الملوثة".



وردّد المشاركون فيها "شعارا واحدا وهو "الشعب يريد تفكيك الوحدات" والذي رُفع طيلة الأيام الأخيرة على خلفية حالات الاختناق التي جدّت بكل من غنوش وشاطئ السلام جراء الانبعاثات الغازية للمجمع الكيميائي التونسي.

