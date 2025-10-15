قابس : مسيرة تطالب بتفكيك الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68eff6c8854998.30516443_ienmhglkpqjfo.jpg width=100 align=left border=0>

شاركت أعداد هامّة من أهالي قابس، اليوم الأربعاء، في مسيرة حاشدة انطلقت من حديقة الشهداء بقابس في اتجاه المنطقة الصناعية مرورا بمنطقة شاطئ السلام، وفق ما عاينه صحفي "وات".



وانتظمت هذه المسيرة، التي دعا إليها حراك "أوقفوا التلوث"، تحت شعار "15 أكتوبر لاجلاء الوحدات الملوثة"، وردّد المشاركون فيها "شعارا واحدا وهو "الشعب يريد تفكيك الوحدات" والذي رُفع طيلة الأيام الأخيرة على خلفية حالات الاختناق التي جدّت بكل من غنوش وشاطئ السلام جراء الانبعاثات الغازية للمجمع الكيميائي التونسي.









وأكد العديد من المشاركين في هذه المسيرة، في تصريحات متطابقة لصحفي "وات"، أن "منطقة قابس الكبرى، وخاصة المناطق المتاخمة للمنطقة الصناعية، قد تضرّرت بما فيه الكفاية من التلوث الصناعي للمجمع الكيميائي التونسي الذي باتت وحداته تشكّل خطرا حقيقيا على المتساكنين بعد انتهاء العمر الافتراضي للعديد منها واهترائها".



وجدّدوا دعوتهم الى تفكيك هذه الوحدات، محمّلين "المسؤولية لهياكل الدولة في ما يمكن أن يحدث في حال لم يتم اتخاذ قرارات تعالج الملف البيئي في الجهة بشكل جذري"، وفق تعبيرهم.

وأكد العديد من المشاركين في هذه المسيرة، في تصريحات متطابقة لصحفي "وات"، أن "منطقة قابس الكبرى، وخاصة المناطق المتاخمة للمنطقة الصناعية، قد تضرّرت بما فيه الكفاية من التلوث الصناعي للمجمع الكيميائي التونسي الذي باتت وحداته تشكّل خطرا حقيقيا على المتساكنين بعد انتهاء العمر الافتراضي للعديد منها واهترائها".وجدّدوا دعوتهم الى تفكيك هذه الوحدات، محمّلين "المسؤولية لهياكل الدولة في ما يمكن أن يحدث في حال لم يتم اتخاذ قرارات تعالج الملف البيئي في الجهة بشكل جذري"، وفق تعبيرهم.