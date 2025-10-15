Babnet   Latest update 18:55 Tunis

النادي الافريقي يفوز وديا على موج منزل عبد الرحمان 3-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68efd60f517673.03307134_nomjihfpklgeq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 15 Octobre 2025 - 18:11
      
فاز النادي الافريقي على موج منزل عبد الرحمان 3-1 في اللقاء الودي الذي دار بينهما اليوم الاربعاء بحديقة الرياضة "أ" استعدادا للاستحقاقات القادمة.
وجاءت اهداف ابناء المدرب فوزي البنزرتي بواسطة كل من محمد الصادق محمود ومعتز الزمزمي وحمزة الخضراوي فيما سجل هدف الفريق الضيف ايمن بن فرج.
وكان النادي الافريقي تعادل امس وديا مع النجم الخلادي 0-0.

ويستعد فريق الاحمر والابيض لاستضافة الاتحاد المنستيري الثلاثاء القادم لحساب الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.


الأربعاء 15 أوكتوبر 2025 | 23 ربيع الثاني 1447
