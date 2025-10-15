تونس تحتفل بالذكرى الثانية والستين لعيد الجلاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ef6933d3a215.71882867_hlpniojfmkgqe.jpg width=100 align=left border=0>

تحيي تونس اليوم الأربعاء الخامس عشر من أكتوبر الذكرى الثانية والستين لعيد الجلاء، الذي يخلد ذكرى خروج آخر جندي فرنسي من أراضيها سنة 1963، وتحديدا من قاعدة بنزرت، بعد معركة دامت سنوات مثّلت آخر فصول الكفاح الوطني ضد الاستعمار.



ويمثل هذا الحدث الفارق في تاريخ تونس تتويجا لمسار طويل من النضال بدأ بالحركة الوطنية منذ بدايات القرن العشرين، ومر بمحطة الاستقلال في 20 مارس 1956، وصولًا إلى تحرير كامل التراب الوطني سنة 1963.









ورسّخ هذا اليوم مكانته في الذاكرة الجماعية كرمز للسيادة الوطنية وحرية القرار التونسي، إذ تنتظم بهذه المناسبة مراسم رسمية وشعبية، يتقدمها موكب رسمي بمدينة بنزرت، بإشراف رئيس الجمهورية، وبحضور عدد من الشخصيات الوطنية وأفراد من عائلات الشهداء والمقاومين.



ويشكل الاحتفال بهذه المناسبة فرصة لاستحضار تضحيات الأجيال السابقة، وتجديد العهد على صون الاستقلال وتعزيز روح المواطنة والعمل من أجل بناء تونس مزدهرة.



وستظل "معركة الجلاء" حدثا راسخا في ذاكرة التونسيين، حيث بدأت في 19 جويلية 1961 مواجهات مسلحة بين قوات المستعمر الفرنسي المرابطة قرب مدينة بنزرت والجيش التونسي تسانده أعداد من المتطوعين، وتواصلت إلى غاية يوم 22 جويلية 1961 وهو تاريخ صدور القرار (164) لمجلس الأمن الدولي القاضي بوقف إطلاق النار.



وإثر وقف المعركة جرت مفاوضات سياسية انتهت بخروج الجيس الفرنسي من آخر معاقله بمدينة بنزرت يوم 15 أكتوبر 1963.

