Babnet   Latest update 21:09 Tunis

مفتي الجمهورية يشرف بالمهدية على الندوة الأولى لمنتدى العلاّمة الشيخ محمد المختار السلامي في الاقتصاد والمالية الإسلامية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ee8b73afb6f0.71812437_nofjhpelgmkiq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 14 Octobre 2025 - 20:09 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أشرف مفتي الجمهورية هشام بن محمود نهاية الأسبوع المنقضي بولاية المهدية على الندوة الأولى لمنتدى العلاّمة الشيخ محمد المختار السلامي في الاقتصاد والمالية الإسلامية والتي تمحورت حول موضوع "المالية الإسلامية والتنمية المستدامة التحديات والفرص في عصر التكنولوجيا الرقمية".

 وقدم سماحة المفتي بالمناسبة مداخلة  أشاد خلالها بالعلامة الراحل و"بدوره وأثره الكبير في مجال الصيرفة الإسلامية"، حيث ترأس الهيئات الشرعية وخاصة مصرف البركة، واهتم بالمعاملات المالية وأساليب التعامل المعاصرة، "اعتمادا على التصور الإسلامي لمفهوم المال كوسيلة منفعة ومصلحة وأداة تزكية وتربية وتآزر وخدمة للأوطان".



وبين بن محمود، وفق بلاغ لديوان الإفتاء برئاسة الجمهورية، أهمية الاقتصاد والمالية الإسلامية القادرة على إثبات "القدرة على التعامل في عالم يعيش اليوم قفزة علمية كبرى".
وأضاف قوله " إنه عصر العملات المشفرة والأصول الرقمية التي علينا التفاعل معها بما يلائم بين المعاصرة وثوابت الدين".
و تناول المحاضرون قضايا هامة عبر مداخلات علمية وأبرزها مكانة المصارف الإسلامية في العالم اليوم  وإسهامها تحديدا في دعم اقتصادنا وتحقيق التنمية المستدامة في تونس الخضراء وفي العالمين العربي والإسلامي
وقد نظم هذا اللقاء المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان جامعة الزيتونة، وأشرف عليها سماحة مفتي الجمهورية رفقة والي المهدية  أنيس العذاري  و مدير المعهد العالي الدكتور رمزي تفيفحة ومدير المعهد العالي للحضارة الإسلامية الدكتور هشام قريسة ومدير المعهد العالي للإعلامية بالمهدية والمؤسسات المصرفية الإسلامية بتونس وعدد كبير من الأساتذة الجامعيين والطلبة والشخصيات الجهوية والدينية والإعلامية وأسرة الفقيد الراحل الشيخ محمد المختار السلامي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316648


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 14 أوكتوبر 2025 | 22 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:12
17:46
15:17
12:12
06:26
05:00
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet30°
24° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
30°-21
25°-20
25°-18
26°-20
  • Avoirs en devises
    24661,4

  • (14/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41548 DT        1$ =2,94848 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/10)   1041,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    