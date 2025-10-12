Babnet   Latest update 17:47 Tunis

المنستير: تواصل تنفيذ عدد من المشاريع العمومية بالولاية بنسب متفاوتة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/monastir2018.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 12 Octobre 2025 - 15:37
      
يتواصل سير إنجاز عدد من المشاريع التنموية العمومية بولاية المنستير بنسق متفاوت في ظل وجود بعض الصعوبات في التنفيذ بالنسبة لجزء منها، تعود إلى عدم التزام شركات المقاولات بالآجال التعاقدية أو لأسباب عقارية أو مالية، وفق ما عاينه والي الجهة عيسى موسى، بحضور كل الأطراف المتدخّلة، في زيارات ميدانية متتالية خصّصت للإطّلاع على مدى تقدّم إنجاز هذه المشاريع وتسريع نسق تنفيذها.
وقد بلغت نسبة تقدم مشروع تأهيل المستشفى المحلي بجمال وتحويله إلى مستشفى جهوي صنف "ب" حوالي 60% بعد أن تمّ فسخ الصفقة السابقة وإسنادها إلى شركة جديدة.
ويكتسي هذا المشروع الذي تبلغ كلفته حوالي 7 ملايين دينار، أهمية بالغة باعتبار أنه يضمّ أقساماً لطبّ الأطفال والطبّ العام والتوليد والجراحة، ويستفيد من خدماته العلاجية ما يقارب 150 ألف ساكن من معتمديات جمّال وزرمدين وبني حسّان وبنبلة.

 أما مشروع بناء مقرّ فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية ومستودع الحجز بمدينة منزل الحياة فتقدمت أشغال إنجازه بنسبة تفوق 80%. وبلغت تكلفة المشروع قيمة 3 ملايين و190 ألف د ستعقبها إعتمادات إضافية لاستكماله.

وفي المقابل شهد أشغال مشروع بناء المدرسة الإعدادية الجديدة بمنزل الحياة المقدّرة كلفته بما يناهز 4 ملايين و200 ألف د دينار، تعثّرا، خلال الأشهر الأخيرة، واستقرّ تقدّمها في حدود 70 %.


