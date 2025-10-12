المنستير: توقعات بانتاج 90 ألف طن من الزيتون و18 ألف طن من االزيت خلال موسم الزيتون الحالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62060c20125113.62018792_jpkhqmiglofen.jpg width=100 align=left border=0>

كشفت التقديرات الأولية للمندوبية الجهوية للفلاحة بالمنستير، أن حجم انتاج الزيتون بالجهة لموسم الزيتون 2025 / 2026 يناهز 90 ألف طنًا من الزيتون أي ما يعادل 18.052 طنًا من الزيت.



وتبلغ المساحة الجملية لغابات الزيتون بالمنستير 64 ألف هكتار ما يعادل 74% من المساحة الفلاحية الجملية للولاية.





وقدرت صابة موسم 2024 خلال الموسم الماضي 81.890 طنًا من الزيتون أي ما يعادل 16.400 طن من الزيت.





ويناهز يبلغ عدد المعاصر بالجهة 124 معصرة، 86 منها تم افتتاحها خلال الموسم المنقضي 2024/2025 بطاقة عصر جملية تقدر بـ 1845 طن يوميا.

وتعد الجهة 5 مصبات مراقبة لمادة المرجين بطاقة استيعاب تناهز 89 ألف م3 بكل من البقالطة، ومنزل فارسي، ومنزل كامل، ومسجد عيسى، والوردانين، منها مصبان اثنان بكل من منزل كامل ومسجد عيسى والذين بلغا طاقة استيعابهما القصوى، وتم اقتراح وادي الجبس بالوردانين كمصب بديل.



