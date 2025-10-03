Babnet   Latest update 19:59 Tunis

الرائد الرسمي: اقرار منحة لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل بعنوان الاطفال بين 6 و18 سنة

Publié le Vendredi 03 Octobre 2025
      
صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 426 لسنة 2025 مؤرخ في 2 أكتوبر 2025، يتعلق بإسناد منحة عائلية بعنوان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة.

وتُسند هذه المنحة لفائدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بداية من غرة جانفي 2025. وتُضبط شروط إسنادها ومقدارها بقرار مشترك من الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلّف بالمالية.





