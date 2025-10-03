الرائد الرسمي: اقرار منحة لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل بعنوان الاطفال بين 6 و18 سنة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62be99c4322f49.59396555_mkpgjhqfielon.jpg width=100 align=left border=0>

صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 426 لسنة 2025 مؤرخ في 2 أكتوبر 2025، يتعلق بإسناد منحة عائلية بعنوان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة.



وتُسند هذه المنحة لفائدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بداية من غرة جانفي 2025. وتُضبط شروط إسنادها ومقدارها بقرار مشترك من الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلّف بالمالية.









