سوسة تحتضن هاكاثون "كليم آدابت 2025" يومي 4 و5 أكتوبر 2025

تحتضن مدينة سوسة يومي 4 و 5 أكتوبر 2025 ، تظاهرة هاكاثون "كليم آدابت 2025" ، بتنظيم من الجمعية الإفريقية لتنمية الجغرفة الرقمية وبالشراكة مع المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية وبالتعاون مع العديد من الهياكل العلمية والأكاديمية .



وتهدف هذه التظاهرة، وفق ورقة تقديمية تلقت "وات" نسخة منها، الجمعة، إلى تشجيع المواهب الشابة والباحثين والمطورين وباعثي المشاريع وخبراء المناخ لاقتراح حلول تكنولوجية ومبتكرة من أجل التنمية المستدامة.



وينتظر مشاركة أكثر من 100 شاب وشابة ذوي مؤهلات واختصاصات متعددة يمثلون 15 ولاية تونسية في إطار 25 فريقا متسابقا يرافقهم قرابة 20 مدرب (ة) متخصص (ة)، وسيستفيدون من ورشات عمل تدريبية ومرافقة في مجال ريادة الأعمال واعتماد نماذج اقتصادية مستدامة وبلورة الأفكار .وسيكون هذا الحدث الوطني بمثابة حاضنة للأفكار المبتكرة والتكنولوجيات الناشئة لتعزيز قدرات تونس في مجال التألقم مع التغيرات المناخية.وستنتظم خلال هذه الفعالية مسابقتان للابتكار، تحمل الأولى عنوان "GeoAI Open" البيانات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي، والرامية إلى تطوير حلول باستخدام البيانات الجغرافية والذكاء الاصطناعي على غرار أدوات رصد النظم البينية وتحليلها، أو الانذار المبكر بالظواهر المناخية الخطيرة، إضافة إلى الإدارة المثلى للموارد الطبيعية والأقاليم .وتشمل المسابقة الثانية الابتكار التكنولوجي ومشاريع الاقتصاد الدائري التي تدمج مكونا او تقنية الذكاء الاصطناعي مثل التطبيقات والألعاب التعليمية لتعزيز الممارسات المستدامة والبناءات الصديقة للبيئة والحد من النفايات أو فرزها أو إعادة التدوير والحلول اللوجستية.وسيتم بالمناسبة منح جوائز بقيمة اجمالية قدرها 8000 دينار تونسي للفرق الأربع الفائزة في المسابقتين.يشار الى ان هاكاثون "كليم آدابت 2025" تحظى بدعم من مشروع "غرينو في" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي وبرنامج بعث المشاريع الخضراء "تونس الخضراء والمستدامة " ، الذي يقع تنفيذه من قبل الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية بالتعاون مع مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة ، إضافة إلى مساندة وزارة البيئة ووزارة الاقتصاد والتخطيط.مدفعي