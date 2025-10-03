بطولة العالم لبارا العاب القوى - التونسي محمد نضال الخليفي يحرز فضية سباق 800م كراسي لفئة (تي 53)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dfe5e48b4ba4.25697385_emkiqhjfpgnol.jpg width=100 align=left border=0>

- فاز التونسي محمد نضال الخليفي بالميدالية الفضية لسباق 800م كراسي لفئة (تي 53) اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة العالم لبارا العاب القوى المقامة حاليا في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقطع الخليفي مسافة السباق في زمن قدره 1دق و37ث و15 جزء بالمائة محققا رقما قياسيا افريقيا جديدا. وعادت الميدالية الذهبية للتايلاندي بونغسكورن بايو بزمن قدره 1دق و35ث و76 جزء بالمائة (رقم قياسي جديد لبطولة العالم) في حين الت الميدالية البرونزية للروسي فيتالي غريتسنكو بتوقيت 1دق و37ث و52 جزء بالمائة.

وهي الميدالية السادسة في رصيد تونس في هذه البطولة العالمية (2 ذهبية و3 فضية و1 برونزية).





وتوج بالذهبيتين روعة التليلي في مسابقة رمي القرص لفئة (اف 41) وياسين الغربي في سباق 400م كراسي لفئة (تي 54) بينما تحصل على الفضيات الثلاث ياسين القنيشي في دفع الجلة لفئة (اف 36) ومروى البراهمي في رمي الصولجان لفئة (أف 32) ومحمد نضال الخليفي في سباق 800م لفئة (تي 53). اما الميدالية البرونزية الوحيدة، فقد احرزتها روعة التليلي في دفع الجلة لفئة (اف 41).