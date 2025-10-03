النسخة السادسة عشرة لدورة تونس الدولية للتجديف يوم الاحد القادم بضفاف البحيرة

تنظم الجامعة التونسية للتجديف يوم الاحد 5 اكتوبر الجاري منافسات النسخة السادسة عشرة للدورة الدولية لبحيرة تونس المدرجة ضمن الرزنامة الرياضية للاتحاد الدولي للعبة.



وتعرف هذه النسخة مشاركة تونس وليبيا والمغرب والسودان والامارات الى جانب فريق من بريطانيا.



وستكون تونس ممثلة خلال هذا الموعد ب22 رياضيا في اصناف الاكابر وتحت 17 و19 و23 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة (بارا تجديف) الى جانب 11 جدافا في صنف الماسترز.وتضم القائمة بالخصوص خديجة الكريمي المتوجة مؤخرا بالميدالية الفضية لمسابقة القارب الزوجي وزن خفيف ضمن منافسات بطولة العالم للتجديف بمدينة شنغهاي الصينية.وعلى الرغم من تراجع عدد الوفود الدولية المشاركة مقارنة بالسنوات السابقة باعتبار تزامن هذه النسخة مع عدد من المنافسات الدولية الاخرى، فإن الجامعة التونسية للتجديف حرصت على استمرارية هذه التظاهرة التي تعد فرصة هامة للاحتكاك الدولي وتعزيز الخبرات التنافسية للرياضيين التونسيين.