Babnet   Latest update 09:44 Tunis

النسخة السادسة عشرة لدورة تونس الدولية للتجديف يوم الاحد القادم بضفاف البحيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6675675036d707.38902717_ngqkjphlifmeo.jpg width=100 align=left border=0>
خديجة الكريمي
Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Octobre 2025 - 09:42 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تنظم الجامعة التونسية للتجديف يوم الاحد 5 اكتوبر الجاري منافسات النسخة السادسة عشرة للدورة الدولية لبحيرة تونس المدرجة ضمن الرزنامة الرياضية للاتحاد الدولي للعبة.

وتعرف هذه النسخة مشاركة تونس وليبيا والمغرب والسودان والامارات الى جانب فريق من بريطانيا.



وستكون تونس ممثلة خلال هذا الموعد ب22 رياضيا في اصناف الاكابر وتحت 17 و19 و23 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة (بارا تجديف) الى جانب 11 جدافا في صنف الماسترز.

وتضم القائمة بالخصوص خديجة الكريمي المتوجة مؤخرا بالميدالية الفضية لمسابقة القارب الزوجي وزن خفيف ضمن منافسات بطولة العالم للتجديف بمدينة شنغهاي الصينية.

وعلى الرغم من تراجع عدد الوفود الدولية المشاركة مقارنة بالسنوات السابقة باعتبار تزامن هذه النسخة مع عدد من المنافسات الدولية الاخرى، فإن الجامعة التونسية للتجديف حرصت على استمرارية هذه التظاهرة التي تعد فرصة هامة للاحتكاك الدولي وتعزيز الخبرات التنافسية للرياضيين التونسيين.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315929


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 03 أومتوبر 2025 | 11 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:02
15:29
12:15
06:16
04:50
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet22°
20° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-19
25°-19
29°-20
25°-20
24°-19
  • Avoirs en devises
    24284,1

  • (02/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,42469 DT        1$ =2,91272 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/10)   1148,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    