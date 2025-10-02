مرصد شاهد يوصي بايجاد آلية للنظر في مضمون طلب سحب الوكالة (تقرير اولي)
أوصى مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية بإيجاد آلية تنظر في مضمون طلب سحب الوكالة وتحدد مدى جدية ومشروعية هذه المطالب.
ولفت المرصد إلى أن هذه الآلية يمكن أن تساهم في الحد من كثرة العرائض غير الجدية وعدم استعمالها كوسيلة لتصفية الحسابات، والحفاظ على إستمرارية المجالس المنتخبة وعلى المال العام.
ودعا المرصد اليوم الخميس في تقريره الاولي حول ملاحظة عملية التصويت الأحد الماضي 28 سبتمبر المنقضي على سحب الوكالة من نائب محلي بدائرة القواسم الغربية - شربان - من ولاية المهدية ، إلى مراجعة نظام التصويت على سحب الوكالة بما يتلاءم مع خصوصية كل استحقاق انتخابي.
وأوصى أيضا باعتماد نظام اقتراع يراعي خصوصية التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس ويوفر جميع الضمانات والتحفيزات التي تؤدي إلى مشاركة وتواجد أكبر لفئات المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
واعتبر مرصد شاهد أن حضور 988 مواطنا فقط من جملة 3317 ناخبا وناخبة، أي بنسبة لم تتجاوز 30%، يمثل مشاركة ضعيفة ويعكس ضعف التعبئة الشعبية للتصويت بـ" نعم " أو بـ " لا ".
وأضاف أنه كان من المتوقع أن تشهد العملية نسبة مشاركة أوسع خصوصا لدى الشريحة المجتمعية الداعية لسحب الوكالة، ولكن عددها زاد ب81 شخصا فقط على ال346 ناخبا الذين أمضوا على العريضة، "وهو ما يدعو الى التساؤل بقوة على جدية الاتهامات الموجهة للنائب وأيضا على عزوف المواطنين على التصويت"، وفق المرصد.
وحسب احصائيات قدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاثنين المنقضي، تحصلت عريضة سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية القواسم الغربية بولاية المهدية على 456 صوتا ب"نعم" مقابل 469 صوتا بـ "لا".
وتبعا لتلك النتائج يتم تثبيت النائب في مقعده بالأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في ما تبقى من المدة النيابية.
و بلغت نسبة المشاركين وفق رئيس الهيئة حوالي 30 بالمائة من الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي بتلك الدائرة. ومن المنتظر الإعلان عن النتائج النهائية حول عملية الاقتراع تلك بعد انقضاء آجال الطعن القانونية.
