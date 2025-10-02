مرصد شاهد يوصي بايجاد آلية للنظر في مضمون طلب سحب الوكالة (تقرير اولي)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d2cc87742d32.53720885_okgqfimlpjhen.jpg width=100 align=left border=0>

أوصى مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية بإيجاد آلية تنظر في مضمون طلب سحب الوكالة وتحدد مدى جدية ومشروعية هذه المطالب.

ولفت المرصد إلى أن هذه الآلية يمكن أن تساهم في الحد من كثرة العرائض غير الجدية وعدم استعمالها كوسيلة لتصفية الحسابات، والحفاظ على إستمرارية المجالس المنتخبة وعلى المال العام.

ودعا المرصد اليوم الخميس في تقريره الاولي حول ملاحظة عملية التصويت الأحد الماضي 28 سبتمبر المنقضي على سحب الوكالة من نائب محلي بدائرة القواسم الغربية - شربان - من ولاية المهدية ، إلى مراجعة نظام التصويت على سحب الوكالة بما يتلاءم مع خصوصية كل استحقاق انتخابي.

