اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين: تحميل الاحتلال والسلطات التونسية مسؤولية المعتقلين في أسطول الصمود
أدانت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، اليوم الخميس، بشدّة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود واعتقال المشاركين فيه، مؤكدة أن ما حدث يمثل "قرصنة مكتملة الأركان" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وحملت اللجنة في بيانها السلطات التونسية مسؤولية حماية النشطاء التونسيين المعتقلين، داعية إلى تحرك دبلوماسي وقانوني عاجل لضمان الإفراج عنهم وتأمين سلامتهم. كما شددت على ضرورة إطلاع الرأي العام على تطورات المسار القضائي، خاصة بعد حادثة ميناء سيدي بوسعيد في سبتمبر المنقضي، التي وصفتها الداخلية التونسية بـ"الاعتداء المدبر".
وأكدت اللجنة أن فلسطين أرض عربية لا تُباع ولا تُجزّأ، وجددت رفضها لما يُسمى بـ"صفقة ترامب" ورفضها القاطع لكل أشكال التطبيع، معتبرة أي علاقة مع الكيان المحتل "طعنة في ظهر المقاومة".
ودعت كافة القوى الوطنية والمنظمات والأحزاب إلى تنظيم وقفات ومسيرات شعبية داعمة لأسطول الصمود، والمشاركة في التجمع والاعتصام أمام السفارة الأمريكية بتونس مساء اليوم، إضافة إلى ندوة صحفية غدًا بمقر نقابة الصحفيين، ومسيرة وطنية يوم السبت تنطلق من ساحة الباساج نحو شارع الحبيب بورقيبة.
ويُذكر أن البحرية الإسرائيلية اعترضت، مساء الأربعاء، 41 سفينة مشاركة في الأسطول كانت متجهة إلى غزة، واعتقلت أكثر من 400 ناشط من جنسيات مختلفة، بينهم تونسيون.
