اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين: تحميل الاحتلال والسلطات التونسية مسؤولية المعتقلين في أسطول الصمود

أدانت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، اليوم الخميس، بشدّة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود واعتقال المشاركين فيه، مؤكدة أن ما حدث يمثل "قرصنة مكتملة الأركان" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.



وحملت اللجنة في بيانها السلطات التونسية مسؤولية حماية النشطاء التونسيين المعتقلين، داعية إلى تحرك دبلوماسي وقانوني عاجل لضمان الإفراج عنهم وتأمين سلامتهم. كما شددت على ضرورة إطلاع الرأي العام على تطورات المسار القضائي، خاصة بعد حادثة ميناء سيدي بوسعيد في سبتمبر المنقضي، التي وصفتها الداخلية التونسية بـ"الاعتداء المدبر".

