Babnet   Latest update 19:33 Tunis

اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين: تحميل الاحتلال والسلطات التونسية مسؤولية المعتقلين في أسطول الصمود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c54e088cbeb4.11640680_mfipejlogkhqn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Octobre 2025 - 18:42 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أدانت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، اليوم الخميس، بشدّة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود واعتقال المشاركين فيه، مؤكدة أن ما حدث يمثل "قرصنة مكتملة الأركان" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وحملت اللجنة في بيانها السلطات التونسية مسؤولية حماية النشطاء التونسيين المعتقلين، داعية إلى تحرك دبلوماسي وقانوني عاجل لضمان الإفراج عنهم وتأمين سلامتهم. كما شددت على ضرورة إطلاع الرأي العام على تطورات المسار القضائي، خاصة بعد حادثة ميناء سيدي بوسعيد في سبتمبر المنقضي، التي وصفتها الداخلية التونسية بـ"الاعتداء المدبر".



وأكدت اللجنة أن فلسطين أرض عربية لا تُباع ولا تُجزّأ، وجددت رفضها لما يُسمى بـ"صفقة ترامب" ورفضها القاطع لكل أشكال التطبيع، معتبرة أي علاقة مع الكيان المحتل "طعنة في ظهر المقاومة".

ودعت كافة القوى الوطنية والمنظمات والأحزاب إلى تنظيم وقفات ومسيرات شعبية داعمة لأسطول الصمود، والمشاركة في التجمع والاعتصام أمام السفارة الأمريكية بتونس مساء اليوم، إضافة إلى ندوة صحفية غدًا بمقر نقابة الصحفيين، ومسيرة وطنية يوم السبت تنطلق من ساحة الباساج نحو شارع الحبيب بورقيبة.

ويُذكر أن البحرية الإسرائيلية اعترضت، مساء الأربعاء، 41 سفينة مشاركة في الأسطول كانت متجهة إلى غزة، واعتقلت أكثر من 400 ناشط من جنسيات مختلفة، بينهم تونسيون.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315896


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 02 أومتوبر 2025 | 10 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:29
18:03
15:29
12:16
06:15
04:49
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet24°
20° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-20
23°-20
25°-18
27°-20
24°-20
  • Avoirs en devises
    24284,1

  • (02/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,42469 DT        1$ =2,91272 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/10)   1148,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    