مكتب البرلمان يحيل 65 سؤالا كتابيا إلى عدد من أعضاء الحكومة

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس بقصر باردو، بإشراف رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، إحالة 65 سؤالا كتابيا إلى عدد من أعضاء الحكومة بعد أن نظر فيها.



كما استمع النواب، وفق بلاغ أصدره البرلمان ، إلى حوصلة حول تقدّم أشغال فرق العمل المكلّفة بتقييم أداء المجلس في المجالين التشريعي والرقابي وفي مجال الديبلوماسية البرلمانية.



وقدّمت المديرات العامات المكلّفات بمتابعة فرق العمل، عروضا حول الأهداف المرسومة لعملية تقييم الأداء في هذه المجالات الثلاثة، وفي مقدّمتها الوقوف على الاشكاليات والصّعوبات المسجلة، والعمل على تطوير واثراء وتحسين الأداء، بما يضفي مزيدا من الجدوى والفاعلية على عمل البرلمان على كل المستويات.وتمّ استعراض المناهج والآليات المعتمدة في عملية التقييم، والمراحل التي تمّ قطعها، وما أثاره المشاركون في اجتماعات هذه الفرق من اشكاليات، وما تقدموا به من مقترحات وتوصيات مختلفة تتعلق بهذه المجالات.ودعا رئيس البرلمان، الى تسريع نسق عمل هذه الفرق لإعداد تقاريرها النهائية التي ستتضمّن مجمل المقترحات والتوصيات، وذلك في أجل اقصاه يوم 15 نوفمبر المقبل.كما تداول مكتب البرلمان، بخصوص اليوم الدراسي البرلماني الذي ستنظّمه الأكاديمية البرلمانية يوم غد الجمعة حول "مقترح قانون يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العموميـة ".