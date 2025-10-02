Babnet   Latest update 19:33 Tunis

مكتب البرلمان يحيل 65 سؤالا كتابيا إلى عدد من أعضاء الحكومة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6661d562af0494.97328661_igkopnmhfjelq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Octobre 2025 - 17:52 قراءة: 0 د, 57 ث
      
قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس بقصر باردو، بإشراف رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، إحالة 65 سؤالا كتابيا إلى عدد من أعضاء الحكومة بعد أن نظر فيها.

كما استمع النواب، وفق بلاغ أصدره البرلمان ، إلى حوصلة حول تقدّم أشغال فرق العمل المكلّفة بتقييم أداء المجلس في المجالين التشريعي والرقابي وفي مجال الديبلوماسية البرلمانية.



وقدّمت المديرات العامات المكلّفات بمتابعة فرق العمل، عروضا حول الأهداف المرسومة لعملية تقييم الأداء في هذه المجالات الثلاثة، وفي مقدّمتها الوقوف على الاشكاليات والصّعوبات المسجلة، والعمل على تطوير واثراء وتحسين الأداء، بما يضفي مزيدا من الجدوى والفاعلية على عمل البرلمان على كل المستويات.

وتمّ استعراض المناهج والآليات المعتمدة في عملية التقييم، والمراحل التي تمّ قطعها، وما أثاره المشاركون في اجتماعات هذه الفرق من اشكاليات، وما تقدموا به من مقترحات وتوصيات مختلفة تتعلق بهذه المجالات.

ودعا رئيس البرلمان، الى تسريع نسق عمل هذه الفرق لإعداد تقاريرها النهائية التي ستتضمّن مجمل المقترحات والتوصيات، وذلك في أجل اقصاه يوم 15 نوفمبر المقبل.

كما تداول مكتب البرلمان، بخصوص اليوم الدراسي البرلماني الذي ستنظّمه الأكاديمية البرلمانية يوم غد الجمعة حول "مقترح قانون يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العموميـة ".


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315891


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 02 أومتوبر 2025 | 10 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:29
18:03
15:29
12:16
06:15
04:49
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet24°
20° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-20
23°-20
25°-18
27°-20
24°-20
  • Avoirs en devises
    24284,1

  • (02/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,42469 DT        1$ =2,91272 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/10)   1148,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    