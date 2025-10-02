هيئة الصيادلة تدعو إلى إجراءات عاجلة لضمان استمرارية قطاع الدواء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cc751fe17cc15.34720540_pijfoglmqnkhe.jpg width=100 align=left border=0>

دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، اليوم الخميس، السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة استجابة للمطالب المشروعة التي تقدمت بها مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الدواء، بما يضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي ويحافظ على حق المواطن في النفاذ إلى الدواء في أفضل الظروف.



وجاء هذا الموقف في أعقاب جلسة عمل استثنائية عقدتها الهيئة، أمس الأربعاء، بحضور النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والغرفة النقابية الوطنية للصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة، خُصصت للتباحث حول المستجدات الراهنة في القطاع وتداعياتها المباشرة.

