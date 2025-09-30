مدنين: حملات لتحرير الارصفة والطرقات من الاستغلال العشوائي ببلديات مدنين وجرجيس وجربة حومة السوق

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/mednine.jpg width=100 align=left border=0>

نفذت بلديات مدنين وجرجيس وجربة حومة السوق في الايام الماضية، حملات لتحرير الطرقات والارصفة من الاستغلال العشوائي والمفرط وغير المطابق للتراخيص البلدية، وذلك في اطار جهودها في فرض احترام التراتيب البلدية واحترام الطرقات والارصفة، من اجل حسن تنظيم المدن وجماليتها ولحماية المترجلين.

وتركزت تدخلات بلدية جرجيس على باعة السمك بالطريق العام، مقرّة مواصلة الحملات بنسق تصاعدي في الايام المقبلة الى حين القضاء على كل الظواهر التي تخل بالمشهد العام.

واستهدفت حملة بلدية مدنين، التي نفذتها بالتعاون مع منطقة الامن الوطني، عددا من الارصفة ما مكن من تحريرها من الاحداثات العشوائية، في حين نفذت بلدية جربة حومة السوق الحملة بالتعاون مع المصالح الامنية في نطاق برنامج شامل لتنظيم عملية الاشغال الوقتي للفضاء العام، مستهدفة في هذا التدخل التحسيسي محيط المؤسسات التربوية.

