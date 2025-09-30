بطولة العالم لبارا العاب القوى - التونسي ياسين الغربي يتوج بذهبية سباق 400م على الكراسي (فئة تي 54)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d76b9cd8c8d1.97351039_hoqgeflmiknpj.jpg width=100 align=left border=0>

توج التونسي ياسين الغربي بالميدالية الذهبية لسباق 400م على الكراسي (فئة تي 54) صباح اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة العالم لبارا العاب القوى المقامة حاليا بالعاصمة الهندية نيودلهي.



وقطع الغربي مسافة السباق في زمن قدره 44ث و96 جزء بالمائة محققا رقما قياسيا عالميا جديدا. وعادت الميدالية الفضية للتايلاندي اثيوات باينغ نيوا (45ث و29 جزء بالمائة) في حين الت الميدالية البرونزية الى الصيني داي يونكيانغ (45ث و44 جزء بالمائة).

