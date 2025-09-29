سيدي حسين : إيقاف مروج مخدرات بالوسط المدرسي محكوم ب240 سنة سجنا ومحل 101 منشور تفتيش

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67726859236b13.57406160_imneqljfghpko.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّنت فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين، في إطار الحملات الأمنية اليومية بمحيط المؤسسات التربوية، من الإطاحة بأخطر مروّج مخدرات بالجهة، صادرة في حقه أحكام بالسجن تصل إلى 240 سنة، إضافة إلى كونه محلّ 101 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية في قضايا حق عام.



وقد تم ضبط المجرم الخطير متلبسًا وهو بصدد ترويج 23 قرصًا مخدرًا، فيما أكدت المعطيات الأمنية أنّ هذه العملية تندرج ضمن حملة مكثفة لمكافحة ترويج المواد المخدرة في محيط المدارس والمعاهد.

