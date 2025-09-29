Babnet   Latest update 07:42 Tunis

سيدي حسين : إيقاف مروج مخدرات بالوسط المدرسي محكوم ب240 سنة سجنا ومحل 101 منشور تفتيش

Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 18:46
      
تمكّنت فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين، في إطار الحملات الأمنية اليومية بمحيط المؤسسات التربوية، من الإطاحة بأخطر مروّج مخدرات بالجهة، صادرة في حقه أحكام بالسجن تصل إلى 240 سنة، إضافة إلى كونه محلّ 101 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية في قضايا حق عام.

وقد تم ضبط المجرم الخطير متلبسًا وهو بصدد ترويج 23 قرصًا مخدرًا، فيما أكدت المعطيات الأمنية أنّ هذه العملية تندرج ضمن حملة مكثفة لمكافحة ترويج المواد المخدرة في محيط المدارس والمعاهد.



كما أسفرت الحملات نفسها عن إيقاف أكثر من 30 مروّجًا آخر من عناصر إجرامية خطيرة متورّطة في شبكات لترويج المخدرات بمحيط المؤسسات التربوية.


