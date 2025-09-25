اللجنة الدولية لكسر الحصار تكشف عن انطلاق أسطول جديد من إيطاليا بعد غد السبت

كشفت اللّجنة الدّولية لكسر الحصار عن غزّة، أنّ عددا جديدا من السفن ضمن أسطول آخر يبحر من إيطاليا، سينطلق يوم السبت 27 سبتمبر الحالي في إطار تعاون تحالف أسطول الحرية الدولي مع مبادرة "ألف مادلين نحو غزة".



وعبّرت اللّجنة في بيان اليوم الخميس، عن إدانتها الشّديدة للاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على سفن "أسطول الصمود"، ووصفتها بأنها قرصنة في المياه الدّولية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وإصرارًا على فرض الحصار الجائر على أكثر من مليوني إنسان في غزة.



وأكّد رئيس اللّجنة، زاهر بيراوي، أن الهدف هو تحقيق الهدف المتمثل في حشد ضغط شعبي وأخلاقي وقانوني ينهي مأساة قطاع غزّة ويمنع التهجير القسري، مشددًا على أن أسطول الحرية والصمود ومبادرات كسر الحصار ستبقى رمزًا لرفض الظلم والخضوع للمحتل والتطبيع مع الإبادة، وتأكيداعلى التشبث بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، حسب البيان.ولئن أشادت اللجنة الدّولية لكسر الحصار عن غزّة في بيانها بالمواقف الأوروبية، خاصة خطوات إيطاليا وإسبانيا بإرسال سفن لتأمين الأسطول، ومواقف إيرلندا والسويد ومئات البرلمانيين حول العالم، التي تعكس التزامًا أخلاقيًا بحرية الملاحة وحماية المدنيين، في وقت تلتزم فيه حكومات عديدة الصمت أمام الإبادة بحق الفلسطينيين، فقد عبّرت في المقابل، عن أسفها لتقاعس كثير من الدول العربية والإسلامية، وغياب المبادرات الفاعلة لحماية النشطاء المدنيين، معتبرة أنّ في ذلك تخليًا مؤلمًا عن الواجب القومي والديني والإنساني تجاه مواطنيها ورعاياها الذين يشاركون في سفن الأسطول وتجاه المجزرة المستمرة في غزة.ودعت في هذا السّياق، أحرار العالم والشعوب العربية والإسلامية إلى تحركات سلمية واسعة وخلاقة من أجل حماية الأسطول والمتضامنين، والضغط على الاحتلال لوقف الحرب، ورفع الحصار، وفرض ممر لدخول المساعدات الإنسانية فورًا، مؤكّدة استمرار عملها مع شركائها لكسر الحصار وإيصال المساعدات، رغم تهديدات الاحتلال ومحاولاته المستمرة لتشويه صورة المتضامنين.