نقابة الصحفيين تدين استهداف "أسطول الصمود العالمي" من قبل طائرات مسيرة للاحتلال.. وتؤكد سلامة كل الصحفيين بالأسطول

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الأربعاء، استهداف "أسطول الصمود العالمي" من قبل طائرات مسيرة للاحتلال الصهيوني بقنابل غازية وصوتية، في محاولة يائسة لترهيب المشاركين من صحفيين وناشطين، ومنعهم من أداء مهمتهم الإنسانية والصحفية في كسر الحصار عن غزة وكشف جرائم الاحتلال.



وبعد أن طمأنت الأسرة الصحفية الوطنية والدولية عن وضع للصحفيين المرافقين لأسطول الصمود العالمي، أكّدت نقابة الصحفيين، متابعتها بشكل حيني لتطورات واقع عمل الصحفيين التونسيين المرافقين للأسطول، منذ انطلاق أولى السفن وهم المصور الصحفي المستقل ممثلا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ياسين القايدي، وممثلي طاقم مكتب تونس لقناة "الجزيرة" لطفي الحجي وأنيس العباسي، والصحفي بقناة "الميادين" مراد الدلنسي، و المصور الصحفي بموقع "روتس تي في" أيمن البحري.



واعتبرت استهداف الأسطول والصحفيين المتواجدين به، انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية الصحفيين وآخرها القرار 59/15 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في جويلية 2025 ، الذي يلزم الدول في النقطة 9.ج بـ "الامتناع عن استهداف الصحفيين والإعلاميين والمرافق الإعلامية، بما في ذلك في حالات النزاع وحالات الاحتلال، أو عن القيام بأي نوع من أنواع الانتقام منهم بسبب تغطيتهم الإعلامية " .كما حمّلت الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن أي تهديد لسلامة الصحفيين المشاركين في الأسطول، مطالبة المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات الحقوقية والهياكل الصحفية في العالم، بالتدخل العاجل لتأمين حماية المشاركين في الأسطول من صحفيين وغيرهم.وشددت نقابة الصحفيين، على أن استهداف الأسطول ليلة أمس الثلاثاء، لن يثني الصحفيين عن أداء رسالتهم المهنية والإنسانية، بل سيزيدهم إصرارا على التمسك بنبل رسالتهم وايمانهم العميق بحق شعوب العالم في معرفة حقيقة ما يحدث خلال مسار أسطول الصمود العالمي.وجددت التأكيد على مساندتها الكاملة لكل الصحفيين المرافقين للأسطول، ولكل المشاركين فيه من مختلف الجنسيات، مشيدة بشجاعتهم وصمودهم في أداء واجبهم المهني والإنساني النبيل من أجل كسر الحصار عن غزة، وإنهاء عقود من التقتيل والتشريد والتجويع والتهجير، معلنة إنخراطها في كل التحركات الداعمة للأسطول والقائمين والمشاركين فيه.يشار الى أن وسائل الاعلام الدولية تناقلت اليوم خبر إدانة وزير الدفاع الإيطالي "غويدو كروزيتو" للهجوم الذي وقع ليلة أمس على أسطول الصمود الدولي الذي يسعى الى كسر الحصار عن قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية، ووجه سفينة تابعة للبحرية الإيطالية للتحرك نحو الأسطول وتقديم المساعدة.