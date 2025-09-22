قبلي: تزايد حدة تسرب المياه الحارة بمنطقة بوعبد الله بسبب عطب في راس البئر

شهدت البئر الجوفية الحارة بواحة بوعبد الله الغربية من معتمدية سوق الاحد التابعة لولاية قبلي، تضررا، ادى الى تسرب كبير للمياه التي تبلغ درجة حرارتها 90 درجة منذ شهر فيفري الماضي الى حد الان، مما بات يمثل خطرا على الواحة والمنطقة ككل، وفق ما اكده رئيس الجمعية المائية لهذه الواحة علي بن التومي صباح اليوم الاثنين لصحفي "وات".



ودعا بن التومي مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والسلط الجهوية والمحلية الى التدخل العاجل لاصلاح هذا العطب وصيانة مبرد المياه الايل للسقوط، لتجنب حدوث كارثة في صورة التلف الكامل لراس البئر الجوفية الحارة، والذي قد يؤدي الى تسرب كميات كبيرة من المياه في اتجاه الواحة والاحياء السكنية، وفق تقديره.



ومن ناحيته، اوضح امين مال الجمعية المائية لواحة بوعبد الله الغربية، نجيب جبير في تصريح لصحفي "وات"، انه تم التفطن الى التسرب في المياه على مستوى راس البئر تم منذ 17 فيفري الماضي، وتمت زيارة البئر من طرف كاتب الدولة للمياه في شهر جويلية من السنة الجارية والوقوف على اشكالياته، واكد أن الوضع تفاقم واصبح يستوجب تدخلا عاجلا.واضاف ان اشكالية تسرب المياه من راس البئر، اشكالية فنية بالاساس، باعتبار انه قد تم اللجوء لها من قبل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتنفيس البئر وعدم اغلاقها بصفة كاملة، نظرا لكون انابيب اكسائها قد تهرأت ولم تعد تتحمل الضغط الكبير للمياه في صورة الغلق التام للبئر، التي تضخ في الثانية الواحدة حوالي 80 لترا من المياه التي تتجاوز حرارتها 90 درجة.وبدوره، اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة قبلي الطاهر منصور في تصريح لصحفي "وات"، ان التاخر في الانجاز، من شانه ان يضاعف من كلفة التدخل، مشيرا الى ان العطب المسجل ببئر واحة بوعبد الله ليس الوحيد الذي يتم تسجيله، مؤكدا ضرورة تحمل وزارة الفلاحة المسؤولية في القيام بعمليات الاصلاح، للحد من هدر المياه في ظل الشح المائي الذي تعاني منه البلاد عموما والجهة على وجه الخصوص.