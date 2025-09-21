بطولة انقلترا: ارسنال يختطف التعادل مع مانشستر سيتي 1-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d05080749f45.77226086_ponjghmilfeqk.jpg width=100 align=left border=0>

سجل غابرييل مارتينيلي هدفا في الوقت القاتل قاد به أرسنال للتعادل على ملعبه 1-1 أمام مانشستر سيتي اليوم الأحد ضمن منافسات البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم، بعد أن تقدم سيتي بهدف مبكر سجله إرلينج هالاند.



وتقدم سيتي من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة التاسعة، إذ انطلق تيجاني ريندرز من العمق وهالاند بجانبه، ثم مرر الكرة إلى المهاجم النرويجي الذي وضعها بهدوء في مرمى ديفيد رايا.

