بطولة انقلترا: ارسنال يختطف التعادل مع مانشستر سيتي 1-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d05080749f45.77226086_ponjghmilfeqk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 21 Septembre 2025 - 20:10
      
سجل غابرييل مارتينيلي هدفا في الوقت القاتل قاد به أرسنال للتعادل على ملعبه 1-1 أمام مانشستر سيتي اليوم الأحد ضمن منافسات البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم، بعد أن تقدم سيتي بهدف مبكر سجله إرلينج هالاند.

وتقدم سيتي من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة التاسعة، إذ انطلق تيجاني ريندرز من العمق وهالاند بجانبه، ثم مرر الكرة إلى المهاجم النرويجي الذي وضعها بهدوء في مرمى ديفيد رايا.

وبدا أرسنال عاجزا عن إيجاد الحلول لكن تغييرا مزدوجا بنهاية الشوط الأول منحه المزيد من الزخم، إذ سدد البديل إبريتشي إيزي كرة خطيرة تألق الحارس جيانلويجي دوناروما في التصدي لها وكثف أرسنال ضغطه الهجومي على سيتي الذي لعب بأسلوب دفاعي غير معهود.

وبدا أن سيتي نجح في تجاوز العاصفة حتى ركض مارتينيلي ليتسلم تمريرة رائعة من إيزي وسدد كرة ساقطة رائعة في الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ليمنح أرسنال نقطة التعادل.


