سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfcd481b7672.21184883_hekgpqjmnlfio.jpg width=100 align=left border=0>

في اطار متابعة المشاريع التنموية بولاية سوسة، وتحديداً وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي، انعقدت جلسة عمل في الغرض بمقر الولاية تحت اشراف والي الجهة، سفيان التنفوري



وأكد الوالي ان هذا الملف يلقى متابعة دقيقة وعناية خاصة من مختلف هياكل الدولة لما له من انعكاسات اقتصادية واجتماعية هامة على المستوى الجهوي والوطني ككل ،ولأهميته في المحافظة على مواطن الشغل،ودعم الفلاحين والمربين الذين يمثلون الحلقة الاولى في هذه المنظومة، وفي ضمان استمرارية تزويد السوق بمادة الحليب

