سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي
في اطار متابعة المشاريع التنموية بولاية سوسة، وتحديداً وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي، انعقدت جلسة عمل في الغرض بمقر الولاية تحت اشراف والي الجهة، سفيان التنفوري
وأكد الوالي ان هذا الملف يلقى متابعة دقيقة وعناية خاصة من مختلف هياكل الدولة لما له من انعكاسات اقتصادية واجتماعية هامة على المستوى الجهوي والوطني ككل ،ولأهميته في المحافظة على مواطن الشغل،ودعم الفلاحين والمربين الذين يمثلون الحلقة الاولى في هذه المنظومة، وفي ضمان استمرارية تزويد السوق بمادة الحليب
كما أفاد ممثل ممثل صندوق الودائع والأمانات أنه سيتم يوم 24 سبتمبر القادم إجراء الجلسة العامة التأسيسة للشركة ،واستكمال بقية الإجراءات الإدارية على أن تنطلق أشغال الصيانة للتجهيزات و المعدات في بداية سنة 2026
وحسب التقديرات الأولية من المتوقع أن ينطلق المصنع في مرحلة الإنتاج التجريبي أواخر الثلاثية الثانية لسنة 2026، وفي النشاط الفعلي مع نهاية الثلاثية الثالثة
وفي خاتمة الجلسة، جدد الوالي الدعوة إلى كافة الأطراف المتدخلة لمواصلة بذل الجهد وتكثيف التنسيق فيما بينها لتذليل كل العراقيل الادارية،والمالية ،والفنية قصد إعادة المصنع إلى سالف نشاطه، وتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية
