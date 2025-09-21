Babnet   Latest update 11:44 Tunis

سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfcd481b7672.21184883_hekgpqjmnlfio.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Septembre 2025 - 10:59 قراءة: 0 د, 59 ث
      
في اطار متابعة المشاريع التنموية بولاية سوسة، وتحديداً وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي، انعقدت جلسة عمل في الغرض بمقر الولاية تحت اشراف والي الجهة، سفيان التنفوري

وأكد الوالي ان هذا الملف يلقى متابعة دقيقة وعناية خاصة من مختلف هياكل الدولة لما له من انعكاسات اقتصادية واجتماعية هامة على المستوى الجهوي والوطني ككل ،ولأهميته في المحافظة على مواطن الشغل،ودعم الفلاحين والمربين الذين يمثلون الحلقة الاولى في هذه المنظومة، وفي ضمان استمرارية تزويد السوق بمادة الحليب



كما أفاد ممثل ممثل صندوق الودائع والأمانات أنه سيتم يوم 24 سبتمبر القادم إجراء الجلسة العامة التأسيسة للشركة ،واستكمال بقية الإجراءات الإدارية على أن تنطلق أشغال الصيانة للتجهيزات و المعدات في بداية سنة 2026
أخبار ذات صلة:
مجلس وزاري للنظر في وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي ودعوة لاستئناف نشاطها...

وحسب التقديرات الأولية من المتوقع أن ينطلق المصنع في مرحلة الإنتاج التجريبي أواخر الثلاثية الثانية لسنة 2026، وفي النشاط الفعلي مع نهاية الثلاثية الثالثة
وفي خاتمة الجلسة، جدد الوالي الدعوة إلى كافة الأطراف المتدخلة لمواصلة بذل الجهد وتكثيف التنسيق فيما بينها لتذليل كل العراقيل الادارية،والمالية ،والفنية قصد إعادة المصنع إلى سالف نشاطه، وتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315198


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 21 سبتمبر 2025 | 29 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:46
18:20
15:41
12:19
06:06
04:40
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet32°
32° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
34°-21
32°-22
26°-22
27°-22
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    