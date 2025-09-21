Babnet   Latest update 14:08 Tunis

استكمال انجاز 6 مشاريع مبرمجة بمرناق ضمن المخطط الاستثماري 2025 2022

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfcc6bac17a3.03848057_kqelfhnjopgim.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Septembre 2025 - 14:08 قراءة: 1 د, 10 ث
      
تم الانتهاء من انجاز 6 مشاريع ببلدية مرناق من ولاية بن عروس من مجموع 14 مشروعا مبرمجا ضمن المخطط الاستثماري 2022_2025
  وأكد الكاتب العام لبلدية مرناق رضوان التيمومي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن المشاريع المبرمجة ضمن المخطط الاستثماري 2022_2025  والتي تبلغ كلفتها الاجمالية ب8 ملايين و180 ألف دينار تتوزع بين 6 مشاريع منجزة ومشروعين في طورالإنجاز و6 مشاريع في طور الدراسات أو في مرحلة طلب العروض أو إبرام الصفقات.
 وتشمل المشاريع المنجزة، وفق المصدر ذاته، والتي خصصت لها أربعة ملايين و868 الف دينار اعتمادات لتعبيد الطرقات بمناطق التوسع وتعبيد حي بن كريد وتعبيد بقية أنهج حي الحدائق القسط الثاني والثالث واقتناء معدات النظافة والطرقات ومعدات وتجهيزات أخرى.

 

وأشار التيمومي إلى أن المشاريع التي هي في طور الإنجاز والمقدرة اعتماداتها بمليون و281 الف دينار تشمل أساسا تعبيد طرقات الحي الإداري وتهيئة وتعبيد حي الشيخ، حيث انطلقت الاشغال بهذين المشروعين منذ شهر جوان المنقضي على أن يتم الانتهاء منهما خلال شهر نوفمبر القادم.
 اما في مايتعلق بالمشاريع في طورالدراسات اوطلب العروض او ابرام الصفقات والتي بلغت الاعتمادات المخصصة لها مليونين و30 الف دينار، فتتضمن أساسا التنويرالعمومي ببعض مناطق التوسع وتجميل مداخل المدينة واقتناء معدات النظافة والطرقات ودراسة مثال التهيئة العمرانية
 وتجدر الإشارة الى ان جلسة عمل  انتظمت مؤخرا بمقر ولاية بن عروس في اطار متابعة تقدم انجاز المشاريع البلدية واكد خلالها والي بن عروس عبد الحميد بوقديدة ضرورة اتخاد كافة الإجراءات التي من شأنها ان تساهم في استكمال انجاز المشاريع المبرمجة في اجالها المحددة .


الأحد 21 سبتمبر 2025 | 29 ربيع الأول 1447
