استكمال انجاز 6 مشاريع مبرمجة بمرناق ضمن المخطط الاستثماري 2025 2022

تم الانتهاء من انجاز 6 مشاريع ببلدية مرناق من ولاية بن عروس من مجموع 14 مشروعا مبرمجا ضمن المخطط الاستثماري 2022_2025

وأكد الكاتب العام لبلدية مرناق رضوان التيمومي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن المشاريع المبرمجة ضمن المخطط الاستثماري 2022_2025 والتي تبلغ كلفتها الاجمالية ب8 ملايين و180 ألف دينار تتوزع بين 6 مشاريع منجزة ومشروعين في طورالإنجاز و6 مشاريع في طور الدراسات أو في مرحلة طلب العروض أو إبرام الصفقات.

وتشمل المشاريع المنجزة، وفق المصدر ذاته، والتي خصصت لها أربعة ملايين و868 الف دينار اعتمادات لتعبيد الطرقات بمناطق التوسع وتعبيد حي بن كريد وتعبيد بقية أنهج حي الحدائق القسط الثاني والثالث واقتناء معدات النظافة والطرقات ومعدات وتجهيزات أخرى.

