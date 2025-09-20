الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستتولى ابرام ملاحق لعقود برنامج "بروسول الاك الاقتصادي" بصفة استثنائية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64732187f180c7.36787638_pfjlqihnoemgk.jpg width=100 align=left border=0>

افادت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اليوم السبت، انها ستتولى ابرام ملاحق لعقود البرنامج "بروسول الاك الاقتصادي" بصفة استثنائية للترفيع في سقف المنحة المسندة ضمن العقود المبرمة بعنوان 2025



ودعت الوكالة في بلاغ، كافة الشركات الناشطة في مجال تركيز المحطات الشمسية الفولطاضوئية الى ايداع مطالبها في اقرب الاجال مرفقة بجميع المؤيدات اللازمة بما يفيد الطلبات المتحصل عليها من قبل المنتفعين وذلك حتى يتسنى لها استكمال الاجرائات الضرورية لابرام الملاحق

