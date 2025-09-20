الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستتولى ابرام ملاحق لعقود برنامج "بروسول الاك الاقتصادي" بصفة استثنائية
افادت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اليوم السبت، انها ستتولى ابرام ملاحق لعقود البرنامج "بروسول الاك الاقتصادي" بصفة استثنائية للترفيع في سقف المنحة المسندة ضمن العقود المبرمة بعنوان 2025
ودعت الوكالة في بلاغ، كافة الشركات الناشطة في مجال تركيز المحطات الشمسية الفولطاضوئية الى ايداع مطالبها في اقرب الاجال مرفقة بجميع المؤيدات اللازمة بما يفيد الطلبات المتحصل عليها من قبل المنتفعين وذلك حتى يتسنى لها استكمال الاجرائات الضرورية لابرام الملاحق
واكدت الوكالة التزامها بتحقيق اهداف الانتقال الطاقي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مضيفة انه تم احداث خلية استماع مخصصة لبرنامج "بوسول الاك الاقتصادي" عبر تطبيقة "واتساب" تضم ممثلين عن كافة الاطراف المتدخلة في البرنامج
و ستتولى مصالح الوكالة والشركة التونسية للكهرباء والغاز ادارة هذه الخلية وذلك لضمان توفير الاحاطة والمتابعة الللازمة طيلة فترة تنفيذ البرنامج والبقاء على اطلاع دائم بكافة المستجدات المتعلقة به، وفق ذات البلاغ
