بطولة إفريقيا لكرة اليد (صغريات) : المنتخب التونسي ينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة

أنهى المنتخب التونسي لكرة اليد للصغريات (مواليد 2008) دور المجموعات في بطولة إفريقيا الجارية بمدينة وهران الجزائرية بالعلامة الكاملة، بعد فوزه اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 على نظيره الأنغولي بنتيجة 30-19 لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.



وبهذا الانتصار، تصدّر المنتخب التونسي مجموعته، ليضرب موعدًا غدًا السبت في نصف النهائي مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية، التي انحصرت فيها المنافسة بين الجزائر البلد المنظم وغينيا، بعد أن ضمنت مصر الصدارة.

