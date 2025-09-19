Babnet   Latest update 19:59 Tunis

بطولة إفريقيا لكرة اليد (صغريات) : المنتخب التونسي ينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cda7ab056118.68846683_mjqofinphlkeg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 19:55
      
أنهى المنتخب التونسي لكرة اليد للصغريات (مواليد 2008) دور المجموعات في بطولة إفريقيا الجارية بمدينة وهران الجزائرية بالعلامة الكاملة، بعد فوزه اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 على نظيره الأنغولي بنتيجة 30-19 لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.

وبهذا الانتصار، تصدّر المنتخب التونسي مجموعته، ليضرب موعدًا غدًا السبت في نصف النهائي مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية، التي انحصرت فيها المنافسة بين الجزائر البلد المنظم وغينيا، بعد أن ضمنت مصر الصدارة.



وكانت تونس قد ضمنت رسميًا منذ الجولة الرابعة التأهل إلى نصف النهائي وحجز بطاقة العبور إلى بطولة العالم المقبلة.

وفي ما يلي تذكير بنتائج المنتخب التونسي في دور المجموعات:

* الأحد 14 سبتمبر 2025: تونس – كينيا (36-28)
* الاثنين 15 سبتمبر 2025: تونس – مدغشقر (10-0) بالغياب
* الثلاثاء 16 سبتمبر 2025: تونس – نيجيريا (50-25)
* الخميس 18 سبتمبر 2025: تونس – البنين (41-19)
* الجمعة 19 سبتمبر 2025: تونس – أنغولا (30-19)


Babnet

