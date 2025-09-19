تونس تحصد 6 ميداليات في البطولة العربية لكرة الطاولة بالمغرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cd23a55e9b35.92905480_mgonjipehqkfl.jpg width=100 align=left border=0>

اختتمت أمس الخميس بالمغرب منافسات البطولة العربية للمنتخبات في كرة الطاولة بمختلف الفئات العمرية (فردي، زوجي، فرق)، والتي شهدت تألق البعثة التونسية بتتويجها بـ 6 ميداليات (ذهبيتان، فضيتان، برونزيتان).



وقد خطف الثنائي وسيم الصيد وآلاء السعيدي الأضواء في اليوم الختامي، حيث توّج الصيد بذهبية فردي دون 17 سنة فتيان بعد فوزه في النهائي على القطري أحمد قرني بنتيجة 3-2، فيما نالت السعيدي ذهبية فردي دون 15 سنة فتيات إثر تغلبها على السعودية حصة الخالدي بنتيجة 3-0.

