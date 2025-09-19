تونس تحصد 6 ميداليات في البطولة العربية لكرة الطاولة بالمغرب
اختتمت أمس الخميس بالمغرب منافسات البطولة العربية للمنتخبات في كرة الطاولة بمختلف الفئات العمرية (فردي، زوجي، فرق)، والتي شهدت تألق البعثة التونسية بتتويجها بـ 6 ميداليات (ذهبيتان، فضيتان، برونزيتان).
وقد خطف الثنائي وسيم الصيد وآلاء السعيدي الأضواء في اليوم الختامي، حيث توّج الصيد بذهبية فردي دون 17 سنة فتيان بعد فوزه في النهائي على القطري أحمد قرني بنتيجة 3-2، فيما نالت السعيدي ذهبية فردي دون 15 سنة فتيات إثر تغلبها على السعودية حصة الخالدي بنتيجة 3-0.
كما أحرزت مريم الإبراهيمي الميدالية البرونزية في نفس المسابقة (فردي دون 15 سنة).
وفي بقية النتائج، فاز المنتخب التونسي بميداليتين فضيتين: الأولى في زوجي الفتيان دون 15 سنة بواسطة الثنائي يوسف بن ميلاد ومؤمن الصغير، والثانية في فرق الفتيات دون 15 سنة. كما أحرز الثنائي آلاء السعيدي ومريم الإبراهيمي برونزية زوجي الفتيات دون 15 سنة.
وبهذا الإنجاز، أكدت عناصر المنتخب الوطني حضورها القوي في الساحة العربية، في انتظار الاستحقاقات المقبلة، حيث تستضيف تونس من 8 إلى 11 أكتوبر الدورة الدولية للشبان، تليها بطولة إفريقيا للأكابر من 12 إلى 19 أكتوبر المقبل.
