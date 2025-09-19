النجم الساحلي يضم مدافع قوافل قفصة احمد الحرشاني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cd07ca5743c9.75703554_ojehfpkgnmqli.jpg width=100 align=left border=0>

نشر النجم الساحلي عبر صفحته الرسمية خبر تعاقده مع المدافع أحمد الحرشاني قادما من قوافل قفصة.

ويبلغ أحمد الحرشاني من العمر 24 سنة وهو يشغل مركز ظهير ايمن.

ويعاني النجم الساحلي في بداية هذا الموسم من ازمة نتائج بعدما اكتفى بجمع 5 نقاط خلال الجولات الست الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وهو ما عجل بحصول القطيعة مع المدرب لسعد الدريدي وتعويضه مؤقتا بمساعده محمد علي نفخة.

