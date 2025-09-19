Babnet   Latest update 09:16 Tunis

النجم الساحلي يضم مدافع قوافل قفصة احمد الحرشاني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cd07ca5743c9.75703554_ojehfpkgnmqli.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 08:34
      
نشر النجم الساحلي عبر صفحته الرسمية خبر تعاقده مع المدافع أحمد الحرشاني قادما من قوافل قفصة.
ويبلغ أحمد الحرشاني من العمر 24 سنة وهو يشغل مركز ظهير ايمن.
ويعاني النجم الساحلي في بداية هذا الموسم من ازمة نتائج بعدما اكتفى بجمع 5 نقاط خلال الجولات الست الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وهو ما عجل بحصول القطيعة مع المدرب لسعد الدريدي وتعويضه مؤقتا بمساعده محمد علي نفخة.

كما اظهر خط دفاعه هشاشة كبيرة بعدما استقبت شباك الحارس صبري بن حسن 8 اهداف كاملة.

ويلاقي فريق جوهرة الساحل غدا السبت في دار السلام بتنزانيا انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر نادي الاهلي مدني السوداني في اطار ذهاب الدور التمهيدي الاول لكاس الكونفدرالية الافريقية.


