الرابطة الأولى: تعيينات حكام مباريات الجولة السابعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 07:53
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكام مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستقام على ثلاث دفعات أيام 20 و21 و24 سبتمبر الجاري، بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

السبت 20 سبتمبر 2025



* شبيبة القيروان – الترجي الجرجيسي / الحكم: أمير لوصيف – حكم الفار: محرز المالكي
* مستقبل قابس – النادي الصفاقسي / الحكم: وليد المنصري – حكم الفار: مجدي بلاغة

الأحد 21 سبتمبر 2025

* نجم المتلوي – النادي الإفريقي / الحكم: حمزة جعيد – حكم الفار: فرج عبد اللاوي
* اتحاد بن قردان – شبيبة العمران / الحكم: أمير العيادي – حكم الفار: منتصر بلعربي

الأربعاء 24 سبتمبر 2025

* الترجي الرياضي – الأولمبي الباجي / الحكم: حسني النايلي – حكم الفار: سفيان الورتاني
* الملعب التونسي – مستقبل المرسى / الحكم: خليل الجريء – حكم الفار: خليل الطرابلسي
* مستقبل سليمان – النجم الساحلي / الحكم: هيثم الطرابلسي – حكم الفار: سيف الورتاني
* الاتحاد المنستيري – النادي البنزرتي / الحكم: أشرف الحركاتي – حكم الفار: أسامة بن إسحاق


