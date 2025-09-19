الرابطة الأولى: تعيينات حكام مباريات الجولة السابعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكام مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستقام على ثلاث دفعات أيام 20 و21 و24 سبتمبر الجاري، بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.



السبت 20 سبتمبر 2025

