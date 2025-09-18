Babnet   Latest update 19:20 Tunis

بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد للصغريات: تونس في المربّع الذهبي وتترشّح إلى المونديال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cc4b26423e22.31452866_inqlefojmkhpg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Septembre 2025
      
حجز المنتخب التونسي لكرة اليد للصغريات (مواليد 2008) مكانه في الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للأمم الجارية بمدينة وهران الجزائرية، كما ضمن ترشّحه إلى بطولة العالم المقبلة، وذلك بعد فوزه اليوم الخميس على منتخب البنين بنتيجة 41-19 لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.

وكانت عناصر المنتخب الوطني قد أنهت الشوط الأول متقدّمة بنتيجة 22-12، قبل أن تواصل سيطرتها على مجريات اللقاء وتحقّق انتصارها الرابع على التوالي في دور المجموعات.



وسيلاقي المنتخب التونسي غدا الجمعة نظيره الأنغولي في الجولة الخامسة والأخيرة، في مباراة ستكون حاسمة من أجل صدارة المجموعة الأولى.

نتائج المنتخب التونسي في دور المجموعات:

* الأحد 14 سبتمبر 2025: تونس – كينيا (36-28)
* الاثنين 15 سبتمبر 2025: تونس – مدغشقر (10-0 بالغياب)
* الثلاثاء 16 سبتمبر 2025: تونس – نيجيريا (50-25)
* الخميس 18 سبتمبر 2025: تونس – البنين (41-19)
* الجمعة 19 سبتمبر 2025 (س 16:00): تونس – أنغولا


Babnet

