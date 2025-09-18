بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد للصغريات: تونس في المربّع الذهبي وتترشّح إلى المونديال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cc4b26423e22.31452866_inqlefojmkhpg.jpg width=100 align=left border=0>

حجز المنتخب التونسي لكرة اليد للصغريات (مواليد 2008) مكانه في الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للأمم الجارية بمدينة وهران الجزائرية، كما ضمن ترشّحه إلى بطولة العالم المقبلة، وذلك بعد فوزه اليوم الخميس على منتخب البنين بنتيجة 41-19 لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.



وكانت عناصر المنتخب الوطني قد أنهت الشوط الأول متقدّمة بنتيجة 22-12، قبل أن تواصل سيطرتها على مجريات اللقاء وتحقّق انتصارها الرابع على التوالي في دور المجموعات.

