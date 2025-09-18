بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد للصغريات: تونس في المربّع الذهبي وتترشّح إلى المونديال
حجز المنتخب التونسي لكرة اليد للصغريات (مواليد 2008) مكانه في الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للأمم الجارية بمدينة وهران الجزائرية، كما ضمن ترشّحه إلى بطولة العالم المقبلة، وذلك بعد فوزه اليوم الخميس على منتخب البنين بنتيجة 41-19 لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.
وكانت عناصر المنتخب الوطني قد أنهت الشوط الأول متقدّمة بنتيجة 22-12، قبل أن تواصل سيطرتها على مجريات اللقاء وتحقّق انتصارها الرابع على التوالي في دور المجموعات.
وسيلاقي المنتخب التونسي غدا الجمعة نظيره الأنغولي في الجولة الخامسة والأخيرة، في مباراة ستكون حاسمة من أجل صدارة المجموعة الأولى.
نتائج المنتخب التونسي في دور المجموعات:* الأحد 14 سبتمبر 2025: تونس – كينيا (36-28)
* الاثنين 15 سبتمبر 2025: تونس – مدغشقر (10-0 بالغياب)
* الثلاثاء 16 سبتمبر 2025: تونس – نيجيريا (50-25)
* الخميس 18 سبتمبر 2025: تونس – البنين (41-19)
* الجمعة 19 سبتمبر 2025 (س 16:00): تونس – أنغولا
