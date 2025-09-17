تونس تحرز ميدالية فضية في البطولة العربية للمنتخبات لكرة الطاولة بالمغرب

أحرزت تونس أمس الثلاثاء ميدالية فضية في البطولة العربية للمنتخبات في كرة الطاولة (فردي وزوجي وفرق لكل الفئات العمرية) التي تقام بالمغرب من 11 الى 18 سبتمبر الجاري.



وجاءت الميدالية الفضية في مسابقة زوجي الفتيان 15 سنة بواسطة الثنائي يوسف بن ميلاد ومؤمن الصغير، اثر الهزيمة في الدور النهائي امام الثنائي البحريني صاحب ذهبية المسابقة بنتيجة 0-3.



وكانت تونس احرزت ميدالية فضية في صنف الفرق فتيات دون 15 سنة واخرى برونزية في مسابقة الزوجي فتيات دون 15 سنة عن طريق الثنائي آلاء السعيدي ومريم ابراهيمي.وتشارك تونس في هذه البطولة بستة عناصر وهم الثنائي آلاء السعيدي ومريم ابراهيمي في صنف الفتيات دون 15 سنة، بالاضافة الى رباعي الفتيان وسيم الصيد (17 سنة) ويوسف بن ميلاد ومؤمن الصغير (13 سنة) واحمد الجبالي (11 سنة).جدير بالتذكير ان تونس ستحتضن من 8 الى 11 اكتوبر القادم الدورة الدولية للشبان قبل ان تستضيف من 12 الى 19 من الشهر ذاته بطولة افريقيا للاكابر للمنتخبات.