بيان مشترك لـ 16 دولة بشأن سلامة "أسطول الصمود العالمي"
أصدر وزراء خارجية 16 دولة، من بينها قطر وبنغلاديش والبرازيل وكولومبيا وإندونيسيا وإيرلندا وليبيا والمالديف والمكسيك وباكستان وسلطنة عمان وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا وتركيا، بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن قلقهم بشأن سلامة "أسطول الصمود العالمي"، الذي يشارك فيه مواطنون من مختلف الدول، وانطلق من ميناء سيدي بوسعيد بتونس إضافة إلى موانئ برشلونة وصقلية وأثينا، في اتجاه غزة بهدف كسر الحصار ووقف جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد البيان أنّ هدف الأسطول يتمثل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وزيادة الوعي بالاحتياجات العاجلة للفلسطينيين في ظل الحرب، مشددًا على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وتسهيل وصول المساعدات.
كما دعا وزراء الخارجية إلى تأمين سلامة المشاركين في الأسطول، محذرين من أي اعتداءات أو احتجاز غير قانوني للسفن في المياه الدولية، باعتبار ذلك يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
البيان شدّد على أنّ الجهود المشتركة للأسطول تندرج في إطار دعم المجتمع المدني العالمي لمبادئ السلام والعدالة والكرامة الإنسانية للشعب الفلسطيني.
