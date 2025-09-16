بيان مشترك لـ 16 دولة بشأن سلامة "أسطول الصمود العالمي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c9934295e336.17705094_qjkoifnmhplge.jpg width=100 align=left border=0>

أصدر وزراء خارجية 16 دولة، من بينها قطر وبنغلاديش والبرازيل وكولومبيا وإندونيسيا وإيرلندا وليبيا والمالديف والمكسيك وباكستان وسلطنة عمان وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا وتركيا، بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن قلقهم بشأن سلامة "أسطول الصمود العالمي"، الذي يشارك فيه مواطنون من مختلف الدول، وانطلق من ميناء سيدي بوسعيد بتونس إضافة إلى موانئ برشلونة وصقلية وأثينا، في اتجاه غزة بهدف كسر الحصار ووقف جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.



وأكد البيان أنّ هدف الأسطول يتمثل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وزيادة الوعي بالاحتياجات العاجلة للفلسطينيين في ظل الحرب، مشددًا على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وتسهيل وصول المساعدات.

