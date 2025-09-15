Babnet   Latest update 19:56 Tunis

بطولة امم افريقيا لكرة اليد للصغريات - فوز المنتخب التونسي على نظيره الملغاشي بالغاياب (10-صفر)

فاز المنتخب التونسي لكرة اليد للصغريات مواليد 2008 على نظيره الملغاشي بالغياب (10-صفر) اليوم الاثنين في مباراته الثانية لحساب منافسات المجموعة الاولى ضمن الدور الأول لبطولة أمم إفريقيا المقامة بمدينة وهران الجزائرية من 14 إلى 21 سبتمبر الجاري.
وكان المنتخب التونسي تغلب في مباراته الاولى امس الاحد على نظيره الكيني 36-28.


ويلاقي السباعي التونسي في مباراته الثالثة منتخب نيجيريا غدا الثلاثاء على الساعة السادسة مساء على ان يتبارى في مقابلته الرابعة مع منتخب البينين يوم الخميس على الساعة الرابعة بعد الزوال قبل ان يختتم الدور الاول بمواجهة منتخب انغولا يوم الجمعة في نفس التوقيت (س 16).

وتجدر الاشارة الى ان المجموعة الثانية تضم منتخبات الجزائر ومصر وغينيا وبوركينا فاسو وزامبيا.
ويتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي، كما ستضمن المنتخبات الاربعة التي ستحجز بطاقة عبورها الى المربع الذهبي مشاركتها في بطولة العالم 2026.


