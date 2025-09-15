Babnet   Latest update 11:42 Tunis

تونس تحرز ميدالية فضية في البطولة العربية للمنتخبات لكرة الطاولة بالمغرب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ee2074b3b4fc2.55137128_fopqijmekhlng.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 15 Septembre 2025
      
أحرزت تونس أمس الاحد ميدالية فضية في البطولة العربية للمنتخبات في كرة الطاولة (فردي وزوجي وفرق لكل الفئات العمرية) التي تقام بالمغرب من 11 الى 18 سبتمبر الجاري.

وجاءت الميدالية الفضية في صنف الفرق فتيات دون 15 سنة عبر الثنائي آلاء السعيدي ومريم ابراهيمي، اثر الهزيمة في الدور النهائي امام المنتخب السعودي صاحب ذهبية المسابقة بنتيجة 2-3، في حين آلت الميداليتان البرونزيتان لمنتخبي البحرين وسوريا.



وتشارك تونس في هذه البطولة بستة عناصر وهم آلاء السعيدي ومريم ابراهيمي في صنف الفتيات دون 15 سنة، بالاضافة الى رباعي الفتيان وسيم الصيد (17 سنة) ويوسف بن ميلاد ومؤمن الصغير (13 سنة) واحمد الجبالي (11 سنة).
جدير بالتذكير ان تونس ستحتضن من 8 الى 11 اكتوبر القادم الدورة الدولية للشبان قبل ان تستضيف من 12 الى 19 من الشهر ذاته بطولة افريقيا للاكابر للمنتخبات.


الاثنين 15 سبتمبر 2025 | 23 ربيع الأول 1447
