تونس تحرز ميدالية فضية في البطولة العربية للمنتخبات لكرة الطاولة بالمغرب
أحرزت تونس أمس الاحد ميدالية فضية في البطولة العربية للمنتخبات في كرة الطاولة (فردي وزوجي وفرق لكل الفئات العمرية) التي تقام بالمغرب من 11 الى 18 سبتمبر الجاري.
وجاءت الميدالية الفضية في صنف الفرق فتيات دون 15 سنة عبر الثنائي آلاء السعيدي ومريم ابراهيمي، اثر الهزيمة في الدور النهائي امام المنتخب السعودي صاحب ذهبية المسابقة بنتيجة 2-3، في حين آلت الميداليتان البرونزيتان لمنتخبي البحرين وسوريا.
وتشارك تونس في هذه البطولة بستة عناصر وهم آلاء السعيدي ومريم ابراهيمي في صنف الفتيات دون 15 سنة، بالاضافة الى رباعي الفتيان وسيم الصيد (17 سنة) ويوسف بن ميلاد ومؤمن الصغير (13 سنة) واحمد الجبالي (11 سنة).
جدير بالتذكير ان تونس ستحتضن من 8 الى 11 اكتوبر القادم الدورة الدولية للشبان قبل ان تستضيف من 12 الى 19 من الشهر ذاته بطولة افريقيا للاكابر للمنتخبات.
