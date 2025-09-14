تونس ضيفة شرف الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي الدولي من 15 إلى 21 سبتمبر 2025

أعلن المركز الوطني للسينما للصورة أن تونس ستحل ضيفة شرف على الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي الدولي الذي ينطلق، غدا الاثنين 15 سبتمبر 2025، ويتواصل حتى 21 من نفس الشهر.



وسيتخلل حفل افتتاح هذه الدورة، التي تقام تحت شعار "بغداد عاصمة السياحة العربية 2025"، تكريم للسينما التونسية يحتوي عرض شريط وثائقي تكريما لروح المنتج والناقد السينمائي الراحل، نجيب عياد (1953-2019)، ثم عرض لفيلم "صمت القصور"، للمخرجة الراحلة، مفيدة التلاتلي (1947 - 2021)، الذي يعود تاريخ انتاجه إلى سنة 1994.



وستشهد هذه الدورة مشاركة تونسية هامة في أغلب مسابقاتها، إذ ينافس ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، التي تضم 15 فيلما، عملان تونسيان وهما "برج الرومي" للمنصف ذويب، و"عصفور جنة" لمراد بن الشيخ، إضافة إلى الفيلم المغربي التونسي المشترك "كواليس" للمخرجين عفاف بن محمود وخليل بن كيران.أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فيشارك ضمنها 24 عملا من بينها "عالحافة" لسحر العشي، و"ليني افريكو" لمروان لبيب، و"رحلة" لجميل النجار، و "يوم كيراتين" لسامي التليلي، و"متى نلتقي بعد عام و فيلم" للمخرجة أماني جعفر.ويحضر فيلم "سودان يا غالي" لهند المدب ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة التي تشارك فيها خمسة أعمال من عدد من الدول العربية.وفضلا عن مشاركة عديد الأفلام التونسية في مسابقات المهرجان، ستكون السينما التونسية حاضرة، أيضا، ضمن مختلف فعاليات الدورة من ذلك "توقيع كتب متخصصة حول السينما التونسية، ونقاشات وندوات بمشاركة نخبة من المنتجين والمخرجين والنقاد من تونس والعراق وسائر العالم العربي".كما ستكون الفنانة التونسية، وحيدة الدريدي، عضوة ضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، رفقة الفنانة المصرية، داليا البحيري، وسيرأس هذه اللجنة الناقد السينمائي العراقي، علاء المفرجي.