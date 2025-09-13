Babnet   Latest update 18:17 Tunis

بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 17:42 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تدور نهاية الأسبوع القادم مباريات الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لموسم 2025-2026، يومي السبت 20 والأحد 21 سبتمبر، بداية من الساعة 15:30.

السبت 20 سبتمبر – المجموعة الأولى


* ملعب الهادي بن رمضان برادس: سبورتينغ بن عروس – محيط قرقنة

* ملعب بوسالم: اتحاد بوسالم – اتحاد تطاوين
* ملعب مساكن: هلال مساكن – جمعية مقرين
* ملعب أحمد خواجة بالمهدية: مكارم المهدية – نادي حمام الأنف
* ملعب الشبيكة: بعث بوحجلة – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
* ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – هلال الشابة
* ملعب عقارب: كوكب عقارب – أمل حمام سوسة

الأحد 21 سبتمبر – المجموعة الثانية

* ملعب القلعة: القلعة الرياضية – جمعية أريانة
* ملعب المكنين: سبورتينغ المكنين – أولمبيك سيدي بوزيد
* ملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير – اتحاد قصور الساف
* ملعب جلمة: نسر جلمة – هلال الرديف
* ملعب القصرين: مستقبل القصرين – جندوبة الرياضية
* ملعب قابس: الملعب القابسي – النادي القربي
* ملعب قفصة: قوافل قفصة – أمل بوشمة


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314794


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 سبتمبر 2025 | 21 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:48
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet30°
28° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
36°-23
34°-23
33°-23
35°-24
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    