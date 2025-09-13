بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية
تدور نهاية الأسبوع القادم مباريات الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لموسم 2025-2026، يومي السبت 20 والأحد 21 سبتمبر، بداية من الساعة 15:30.
السبت 20 سبتمبر – المجموعة الأولى
* ملعب الهادي بن رمضان برادس: سبورتينغ بن عروس – محيط قرقنة
* ملعب بوسالم: اتحاد بوسالم – اتحاد تطاوين
* ملعب مساكن: هلال مساكن – جمعية مقرين
* ملعب أحمد خواجة بالمهدية: مكارم المهدية – نادي حمام الأنف
* ملعب الشبيكة: بعث بوحجلة – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
* ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – هلال الشابة
* ملعب عقارب: كوكب عقارب – أمل حمام سوسة
الأحد 21 سبتمبر – المجموعة الثانية* ملعب القلعة: القلعة الرياضية – جمعية أريانة
* ملعب المكنين: سبورتينغ المكنين – أولمبيك سيدي بوزيد
* ملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير – اتحاد قصور الساف
* ملعب جلمة: نسر جلمة – هلال الرديف
* ملعب القصرين: مستقبل القصرين – جندوبة الرياضية
* ملعب قابس: الملعب القابسي – النادي القربي
* ملعب قفصة: قوافل قفصة – أمل بوشمة
