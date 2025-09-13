بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>

تدور نهاية الأسبوع القادم مباريات الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لموسم 2025-2026، يومي السبت 20 والأحد 21 سبتمبر، بداية من الساعة 15:30.



السبت 20 سبتمبر – المجموعة الأولى

