بطولة افريقيا لكرة اليد للوسطيات(مباراة ترتيبية): المنتخب التونسي ينهزم امام انغولا ويكتفي بالمركز الرابع

انهى المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد للوسطيات مشاركته في منافسات بطولة افريقيا للعبة لهاته الفئة العمرية في المركز الرابع غداة هزيمته اليوم السبت امام نظيره الانغولي بنتيجة 22-26 في اللقاء الترتيبي من اجل المركزين الثالث والرابع للبطولة التي يسدل عليها الستار اليوم في مدينة وهران الجزائرية.

وكان المنتخب التونسي قد خسر يوم امس امام نظيره الغيني بنتيجة 22-28 في لقاء الدور نصف النهائي للبطولة.

وسيجمع الدور النهائي للمسابقة في وقت لاحق من مساء اليوم السبت المنتخب المصري بنظيره الغيني





وكان المنتخب التونسي قد ضمن تاهله الى بطولة العالم التي ستدور سنة 2026.