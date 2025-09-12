Babnet   Latest update 20:13 Tunis

توزر: توزيع إشعارات لتمكين شركات تعاونية من رؤوس إبل بغاية تحسين سلالة القطيع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ibill.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Septembre 2025 - 19:12
      
تسلمت 3 شركات تعاونية من معتمديتي حزوة وتمغزة تنشط في مجال تربية الإبل وجمع حليب النوق وتوزيعه، اليوم الجمعة، إشعارات موافقة لتمكينها من رؤوس إبل متمثلة في 10 من رؤوس النوق منتجة وفحلين اثنين (02) لكل شركة، وذلك خلال موكب انتظم بمقر ولاية توزر، وفق ما أعلنت عنه مصالح الولاية على صفحتها الرسمية.

ويمثل إسناد رؤوس إبل من أجل تحسين سلالة القطيع الموجود بالجهة، أحد عناصر مشروع التنمية الريفية المندمجة بمعتمديتي حزوة وتمغزة، المنفذ في إطار التعاون التونسي الإيطالي، ويضم عدة عناصر وأنشطة فلاحية ورعوية وتنمية محلية على غرار حماية المناطق السقوية من زحف الرمال وتعزيز سبل عيش السكان المحليين من خلال تمويل ودعم بعض الأنشطة، ويتدخل في 15 منطقة بالمعتمديتين.

وانتفعت بهذا التدخل 3 شركات تعاونية هي الناقة والخيمة بحزوة والظافرية بتمغزة وقد تم اختيار هذه الشركات الثلاث طبقا لمقاييس حددتها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بعد تقدم مجموعة من الشركات بمطالب للانتفاع بالبرنامج.


ص م


