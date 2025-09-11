توافد أهالي ومتساكني ولاية بنزرت على الميناء الترفيهي " كاب 3000" نصرة وتضامنا مع قافلة الصمود

توافد عشية يوم الخميس العديد من أهالي ومتساكني ولاية بنزرت على محيط الميناء الترفيهي " كاب 3000"، الذي بات مزارا لجميع الفئات العمرية، وذلك نصرة وتضامنا وتشجيعا لأسطول الصمود الذي وصل منه حتى اليوم 10 سفن في انتظار حلول بقية السفن التابعة للاسطول والبالغ عددها 20 سفينة قادمة من ميناء سيدي بوسعيد وفق تصريح سابق لعضو لجنة تنظيم وتسيير الاسطول الناشط خالد بوجمعة .وتوشح اغلب الحضور من عموم المواطنين والمتساكنين بالعلمين الوطني والفلسطيني علاوة على الكوفية الفلسطينية ،في تعبير عن التلازم والترابط الازلي للبلدين والشعبين التونسي والفلسطيني الشقيقين ضد الالة الاستعمارية الصهيونية الغاشمة ، مؤكدين دعمهم للاسطول ورسالته النبيلة في كسر الحصار المفروض على غزة وأهلها.

كما استذكر عدد هام من الحضور استقبال الشعب التونسي وأهالي بنزرت بفضاء الميناء التجاري اشقائهم الفدائيين والقضية الفلسطينية خلال هجرتهم من بيروت الى مدينة بنزرت يوم 28 أوت1982،وكيف تم تحويل ميناء بنزرت التجاري التونسي الى ميناء سياحي فلسطيني ترفرف في كل جنباته الاعلام التونسية الفلسطينية لحسن احتضان اشقائهم الفلسطينيين في زمن قياسييشار إلى أن ان محيط الميناء شهد أيضا تواجدا مكثفا لمصالح الامن الوطني علاوة على بقية التشكيلات المختصة والحماية المدنية ، وذلك وفق خطة عمل سلسة وهادفة لتأمين جميع الحضور بالمكان وتنظيم العملية .وكان عضو لجنة تنظيم وتسيير الاسطول الناشط خالد بوجمعة بين في تصريح سابق لصحفي وات بالجهة ان لجنة التنظيم اعدت كل العدة لحسن وفادة القافلة وتامين كل ظروف الراحة لها قبل الإبحار في اتجاه الأراضي المحتلة وكسر الحصار عن غزة .وأعلنت الهيئة التنظيمية لأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، عشية اليوم الخميس عن خروج عدد من سفن أسطول الصمود من ميناء سيدي بوسعيد إلى ميناء بنزرت ، مشيرة إلى أن السفن ستنتظر في المياه التونسية إلى حين مرور العاصفة.