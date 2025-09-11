تونس تشارك في البطولة العربية للمنتخبات في كرة الطاولة بالمغرب من 11 الى 18 سبتمبر الجاري
تشارك تونس في البطولة العربية للمنتخبات في كرة الطاولة (فردي وزوجي وفرق لكل الفئات العمرية) التي تقام بالمغرب من 11 الى 18 سبتمبر الجاري، حسب ما صرح به المستشار الفني للجامعة التونسية لكرة الطاولة غازي بن حسن لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس.
واضاف بن حسن ان النخبة التونسية ستكون ممثلة في هذه البطولة بستة عناصر.
وتشارك كل من آلاء السعيدي ومريم ابراهيمي في صنف الفتيات دون 15 سنة، في حين سيكون رباعي الفتيان ممثلا بكل من وسيم الصيد (17 سنة) ويوسف بن ميلاد ومؤمن الصغير (13 سنة) واحمد الجبالي (11 سنة).
وافاد بن حسن ان السداسي المذكور سيشارك في مسابقات الفردي حسب الفئة العمرية فضلا عن المشاركة في مسابقتي الفرق فتيات دون 15 سنة والفتيان دون 13 سنة، موضحا ان لوائح الاتحاد العربي تسمح بمشاركة عنصرين في مسابقة الفرق.
كما ستخوض العناصر الوطنية مسابقتي الزوجي فتيات دون 15 سنة والزوجي فتيان دون 13 سنة، بالاضافة الى مشاركة الثنائي وسيم الصيد وآلاء السعيدي في مسابقة الزوجي مختلط دون 19 سنة.
وسيكون المدرب غازي بالكاهية مشرفا على تدريب المنتخب التونسي في هذه البطولة العربية.
ومن جهة اخرى، أفاد غازي بن حسن ان تونس ستحتضن من 8 الى 11 اكتوبر القادم الدورة الدولية للشبان قبل ان تستضيف من 12 الى 19 من الشهر ذاته بطولة افريقيا للاكابر للمنتخبات.
