تونس تشارك في البطولة العربية للمنتخبات في كرة الطاولة بالمغرب من 11 الى 18 سبتمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ee2074b3b4fc2.55137128_fopqijmekhlng.jpg width=100 align=left border=0>

تشارك تونس في البطولة العربية للمنتخبات في كرة الطاولة (فردي وزوجي وفرق لكل الفئات العمرية) التي تقام بالمغرب من 11 الى 18 سبتمبر الجاري، حسب ما صرح به المستشار الفني للجامعة التونسية لكرة الطاولة غازي بن حسن لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس.

واضاف بن حسن ان النخبة التونسية ستكون ممثلة في هذه البطولة بستة عناصر.

وتشارك كل من آلاء السعيدي ومريم ابراهيمي في صنف الفتيات دون 15 سنة، في حين سيكون رباعي الفتيان ممثلا بكل من وسيم الصيد (17 سنة) ويوسف بن ميلاد ومؤمن الصغير (13 سنة) واحمد الجبالي (11 سنة).

