صفاقس: وقفة إحتجاجية ومسيرة سلمية لمختلف أسلاك التربية بصفاقس للدفاع عن الحق النقابي
نفّذ اليوم الأربعاء عدد من مختلف أسلاك التربية بصفاقس (معلمين، وأساتذة، وعملة، وقيمين، وإداريين، ومتفقدين، ومرشدين تطبيقيين)، وقفة إحتجاجية أمام مندوبية التربية صفاقس2، وذلك للدفاع عن الحق النقابي.
وأوضح الكاتب العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية، بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، عبد الكريم السويسي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "الدفاع عن الحق النقابي بما يكفله الدستور التونسي، والتشاريع الدولية، يشمل أساسا، المطالبة بدفع المفاوضات الإجتماعية، والحق في تشريك الطرف الإجتماعي في التفاوض، والجلسات المتعلقة بالزيادة في الأجور، وظروف العمل اللائق".
وأشار عبد الكريم السويسي إلى أنه "من مؤشرات ضرب الحق النقابي، إقصاء الطرف النقابي مؤخرا في حركة النقل" حسب تقديره.
يذكر أن هذه الوقفة الإحتجاجية لمختلف أسلاك التربية بصفاقس، تلتها مسيرة سلمية جابت شوارع المدينة في إتجاه مقر الولاية للدفاع عن الحق النقابي.
