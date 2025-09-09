تونس تشارك في معرض الصين الدولي للإستثمار و التجارة.

تشارك تونس في الدورة 25 لمعرض الصين الدولي للإستثمار و التجارة الذي يلتئم بمدينة شيامان من مقاطعة فيجيان الصينية بوفد يترأسه وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ من 07 الى 10 سبتمبر 2025 مرفوقًا بسفير تونس لدى الصين عادل العربي وأعضاء من البعثة الديبلوماسية.



وفي إطار هذه التظاهرة الدولية ووفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الثلاثاء، ، انعقدت الدورة 23 لإتحاد وكالات النهوض بالاستثمار بحضور وزراء من عديد الدول ومسؤولين أُوَلْ عن هيئات الإستثمار وممثلي هيئات أممية و عديد الشركات الصينية والعالمية الناشطة في قطاعات إقتصادية مختلفة.



وفي كلمته في الجلسة الإفتتاحية لهذه الدورة ، أبرز سمير عبد الحفيظ ، أهمية هذه التظاهرة باعتبار إتاحتها الفرصة للدول المشاركة للتعريف بما توفره من إمكانيات وفرص لدعم الاستثمارات الأجنبية وبناء شراكات اقتصادية مثمرة تخدم مصالح كافة الأطراف.وتطرق الوزير في هذا السياق، الى ما تزخر به تونس من مزايا تفاضلية تحفز على الإستثمار، إضافة الى ما لها من اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف تمكن المستثمرين من النفاذ إلى الأسواق الكبرى كالسوق الأوروبية والسوق الأفريقية.كما شارك وزير الإقتصاد و التخطيط في الدورة السابعة لمنتدى طريق الحرير للتعاون الدولي البحري الذي التأم في إطار هذه التظاهرة، حيث القى كلمة بالمناسبة ذَكَّر فيها بعراقة تونس في مجال النقل البحري منذ الحضارة القرطاجية، مشيرا إلى أهمية المنتدى الذي يتيح الفرصة للتحاور حول سبل تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي.كما أبرز الوزير، سعي تونس إلى تطوير البنية التحتية المتعلقة بهذا القطاع الهام ، مؤكدًا انخراطها في كل المبادرات الرامية إلى دعم التعاون الدولي في النقل البحري لما يمثله من أهمية في تطوير التجارة العالمية وفي دعم النمو والتنمية.و كانت لسمير عبد الحفيظ، على هامش التظاهرة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الصينين المحليين، فضلاً عن محادثات مع عدد من ممثلي دول و منظمات أممية وإقليمية مشاركة في هذه التظاهرة.كما قام الوزير بزيارات ميدانية لعدد من الشركات الصينية الناشطة في قطاعات مختلفة من ذلك قطاع صناعة بطاريات المحركات الكهربائية وصناعة الحافلات والبنية التحتية، إلى جانب زيارة عديد الأجنحة لشركات صينية وأجنبية مشاركة في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة.و قد وفرت هذه الزيارات فرصة أعرب خلالها سمير عبد الحفيظ، عن تطلعه لأن تشهد الإستثمارات الصينية في تونس مزيدا من التطور والتنوع في ضوء العلاقات المتينة القائمة بين الطرفين والرعاية والدعم الموصولين من قيادتي البلدين الصديقين. ‎