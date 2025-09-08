Babnet   Latest update 21:11 Tunis

بطولة افريقيا لكرة اليد للوسطيات: المنتخب التونسي يحقق فوزه الثالث على التوالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc7b9a20cab2.59495270_nqiekpohjlmfg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Septembre 2025 - 20:49 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تفوق المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد للوسطيات مساء اليوم الاثنين على نظيره الزامبي بنتيجة 42-22 في لقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى للبطولة الافريقية للعبة لهاته الفئة العمرية التي تحتضنها مدينة وهران الجزائرية الى غاية 13 سبتمبر الجاري.
وكان المنتخب التونسي قد تغلب يوم امس الاحد على نظيره الايفواري 35-23 في الجولة الثانية بعد ان استهل مشاركته في هذه البطولة القارية بالفوز على نظيره البوركيني 33-15 يوم السبت المنقضي.
ويلاقي السباعي التونسي نظيره المصري يوم 10 سبتمبر على ان يختتم الدور الاول بالتباري مع منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 11 سبتمبر 

ويتاهل في اعقاب الدور الاول صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة (2) الى المربع الذهبي.

وتجدر الاشارة الى ان المنتخبات التي ستحل في المراكز الاربعة الاولى خلال هذه البطولة الافريقية ستضمن تاهلها الى بطولة العالم 2026، في انتظار الكشف عن الدولة التي ستحتضن منافسات المونديال لاحقا.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314511


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 سبتمبر 2025 | 16 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:39
15:53
12:24
05:56
04:27
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet37°
30° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
37°-29
30°-23
30°-23
30°-23
  • Avoirs en devises
    25215,8

  • (08/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40407 DT        1$ =2,91593 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/09)   812,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    