بطولة افريقيا لكرة اليد للوسطيات: المنتخب التونسي يحقق فوزه الثالث على التوالي

تفوق المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد للوسطيات مساء اليوم الاثنين على نظيره الزامبي بنتيجة 42-22 في لقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى للبطولة الافريقية للعبة لهاته الفئة العمرية التي تحتضنها مدينة وهران الجزائرية الى غاية 13 سبتمبر الجاري.

وكان المنتخب التونسي قد تغلب يوم امس الاحد على نظيره الايفواري 35-23 في الجولة الثانية بعد ان استهل مشاركته في هذه البطولة القارية بالفوز على نظيره البوركيني 33-15 يوم السبت المنقضي.

ويلاقي السباعي التونسي نظيره المصري يوم 10 سبتمبر على ان يختتم الدور الاول بالتباري مع منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 11 سبتمبر

