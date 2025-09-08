مجلس الجهات والأقاليم يعقد جلستين عامتين مع وزيري الفلاحة والتربية في مفتتح الدورة البرلمانية الجديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6620f73bd99e35.14928642_mkifqglhejpon.jpg width=100 align=left border=0>

قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال اجتماعه اليوم الإثنين بمقره، تنظيم جلستين عامتين في مفتتح الدورة البرلمانية الجديدة، مع كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التربية.



كما أحال مكتب المجلس، وفق بلاغ له، ثمانية أسئلة كتابية تقدم بها النواب إلى عدد من الوزارات المعنية. وتداول أعضاؤه في مقترحات بخصوص برنامج عمل اللجان، داعين إلى ضرورة الاستعداد الجيّد للمرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بمناقشة مشروع قانون المالية 2026 ومشروع مخطط التنمية 2026-2030.

