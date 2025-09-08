مجلس الجهات والأقاليم يعقد جلستين عامتين مع وزيري الفلاحة والتربية في مفتتح الدورة البرلمانية الجديدة
قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال اجتماعه اليوم الإثنين بمقره، تنظيم جلستين عامتين في مفتتح الدورة البرلمانية الجديدة، مع كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التربية.
كما أحال مكتب المجلس، وفق بلاغ له، ثمانية أسئلة كتابية تقدم بها النواب إلى عدد من الوزارات المعنية. وتداول أعضاؤه في مقترحات بخصوص برنامج عمل اللجان، داعين إلى ضرورة الاستعداد الجيّد للمرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بمناقشة مشروع قانون المالية 2026 ومشروع مخطط التنمية 2026-2030.
وصادق على بيان المجلس بخصوص مشروع المبادرة التشريعية الصادرة عن عضوي مجلس نواب الشعب الأمريكي تحت مسمى "استعادة الديمقراطية في تونس".
واعتبر رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، أن المتحدثين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان هم أنفسهم من يموّلون آلة الحرب والقتل الصهيونية ويتسترون على جرائم الإبادة والتجويع والتهجير القسري وقتل الأبرياء، مؤكدا أن تونس لن تتراجع عن مساندة الشعب الفلسطيني ولن تساوم على حقه في إقامة دولته الكاملة.
وفي سياق آخر، ندد رئيس المجلس بعملية القتل العمد التي اقترفتها الشرطة الفرنسية ضد المواطن التونسي عبد القادر الذيبي أصيل ولاية القصرين، داعيا إلى ضرورة كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات، والإسراع بمحاسبة الجناة في هذه القضية التي تتعارض مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية.
